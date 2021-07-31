Про це повідомив прем’єр міністр Португалії. Він додав, що заклади закрилися, аби стимулювати місцеве населення щепитися від COVID-19.
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Що відомо про ситуацію в Португалії
Антоніо Коста, прем'єр-міністр Португалії, повідомив, що клуби лишаються закритими до 31 жовтня. Їх закрили ще у 2020 році, на початку пандемії та не поспішають відкривати зараз.
Уряд сподівається, що до кінця жовтня буде сформовано колективний імунітет та буде вакциновано понад 85% населення.
Для того запровадили 3 етапи вакцинації.
- 1 серпня – перший етап, на якому має бути в 57% вакцинованих людей;
- 5 вересня розпочнеться фаза друга;
- в жовтні стартує заключна фаза, мірилом якої має бути 85% щеплених.