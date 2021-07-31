Про це повідомив прем’єр міністр Португалії. Він додав, що заклади закрилися, аби стимулювати місцеве населення щепитися від COVID-19.

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Що відомо про ситуацію в Португалії

Антоніо Коста, прем'єр-міністр Португалії, повідомив, що клуби лишаються закритими до 31 жовтня. Їх закрили ще у 2020 році, на початку пандемії та не поспішають відкривати зараз.

Уряд сподівається, що до кінця жовтня буде сформовано колективний імунітет та буде вакциновано понад 85% населення.

Для того запровадили 3 етапи вакцинації.