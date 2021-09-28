Популярный курорт поплыл: Таиланд накрыли масштабные наводнения – красноречивые фото

В Таиланде после тропического шторма ряд городов накрыли масштабные наводнения. От непогоды пострадали 30 провинций. Власти эвакуируют больных из больниц в регионе, где есть опасность.

Известно, что от непогоды пострадали 59 000 семей. Для борьбы с природным бедствием привлекли военных.

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Наводнения в Таиланде

Правительство предупреждает, что 12 провинций вдоль реки Чао Прая, включая Бангкок и старую столицу Аюттхая, должны быть готовы к новым затопленям, поскольку уровень воды в плотине Чао Прайя вырастет от 30 сантиметров до 1 метра в течение следующих нескольких дней.

Губернатор Бангкоке АСВИН Кванмуанг заявил на своей странице в Facebook, что ситуация в столице еще не является критической. Город активно эксплуатирует затопления и насосные станции. Однако есть определенные опасения, что муссоны ухудшат ситуацию.

Водохранилища и реки переполнены, люди вынуждены ходить по колено в воде. Во многих домах затопило первые этажи. По информации The Bangkok post от шторма и наводнений погибли 6 человек.

Непогода бушует в туристическом Таиланде / Фото The Bangkok post