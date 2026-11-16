Туристы возмущены: в Вене убрали одну из самых популярных рождественских фотолокаций

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Как пишет австрийское издание Der Standard, декорация на фасаде магазина Popp & Kretschmer на протяжении многих лет привлекала туристов. В рождественский период люди специально приходили сюда, чтобы сфотографироваться на фоне огромного красного банта. Со временем он превратился в настоящий феномен в социальных сетях.

Почему популярный бант больше не будет украшать фасад?

Представитель магазина Саша Трефелик рассказал, что в этом году городские власти выдвинули новые условия для установки декорации. Компания должна была за свой счет обеспечить ежедневное дежурство охраны возле фотолокации. В магазине рассмотрели это предложение, однако решили отказаться от него из-за дополнительных расходов.

По словам Трефелика, финансирование такой услуги было бы слишком сложным для компании. Кроме того, частные охранники не обладают полномочиями правоохранительных органов, поэтому возникали вопросы относительно их ответственности в случае чрезвычайных ситуаций.

Еще одним требованием городских властей была возможность регулировать освещение декорации. В случае большого скопления людей магазин должен был бы по согласованию с полицией уменьшать яркость подсветки или полностью ее выключать.

Почему возле банта собирались толпы туристов?

Причиной новых ограничений стали проблемы, возникшие во время прошлого рождественского сезона. Тогда возле банта собиралось столько желающих сфотографироваться, что толпы порой перекрывали улицу. В некоторых случаях полиции приходилось вмешиваться, а нарушителям выписывали штрафы.

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Представитель магазина подчеркнул, что компания понимает важность безопасности пешеходов и других участников дорожного движения, особенно на оживленном перекрестке возле оперы. Однако он отметил, что, по информации компании, с момента первой установки декорации в 2009 году ни один пешеход, велосипедист или водитель не пострадал из-за нее.

Это уже не первое ограничение, с которым столкнулось популярное украшение. В 2020 году его установку также запретили, поскольку встроенная подсветка могла ослеплять водителей. В следующем году бант вернулся на фасад, но уже без мигающих огней.

В социальных сетях решение убрать бант с фасада вызвало разочарование и возмущение среди туристов. Для многих эта декорация уже стала настоящим символом рождественской Вены и неотъемлемой частью праздничной атмосферы города.

Как туристы реагируют на исчезновение популярной фотолокации: смотреть видео

Особенно огорчены те, кто планировал впервые посетить австрийскую столицу в этом году и уже представлял себе фотографии на фоне знаменитого красного банта. Теперь ради такого кадра придется искать другую локацию.

Где теперь можно увидеть рождественский бант в Вене?

Несмотря на смену места, магазин не отказался от своей праздничной декорации. В этом году огромный красный бант установили внутри помещения Popp & Kretschmer, откуда его видно через витрины.

В Popp & Kretschmer надеются продолжить переговоры с городскими властями и найти решение, которое устроит обе стороны. Магазин не исключает, что в следующем году декорация снова сможет вернуться на фасад здания.

Где находится магазин Popp & Kretschmer: смотреть на картах