Туристи обурені: у Відні прибрали одну з найпопулярніших різдвяних фотолокацій

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Як пише австрійське видання Der Standard, декорація на фасаді магазину Popp & Kretschmer протягом багатьох років приваблювала туристів. У різдвяний період люди спеціально приходили сюди, щоб сфотографуватися на фоні величезного червоного банта. Згодом він перетворився на справжній феномен у соціальних мережах.

Чому популярний бант більше не прикрашатиме фасад?

Представник магазину Саша Трефелік розповів, що цього року міська влада висунула нові умови для встановлення декорації. Компанія мала власним коштом забезпечити щоденне чергування охорони біля фотолокації. У магазині розглянули цю пропозицію, однак вирішили відмовитися від неї через додаткові витрати.

За словами Трефеліка, фінансування такої послуги було б надто складним для компанії. Крім того, приватні охоронці не мають повноважень правоохоронців, тому виникали питання щодо їхньої відповідальності у разі надзвичайних ситуацій.

Ще однією вимогою міської влади була можливість регулювати освітлення декорації. У разі великого скупчення людей магазин мав би за погодженням із поліцією зменшувати яскравість підсвічування або повністю його вимикати.

Чому біля банта виникали натовпи туристів?

Причиною нових обмежень стали проблеми, які виникли під час минулого різдвяного сезону. Тоді біля банта збиралося стільки охочих зробити фотографії, що натовпи часом перекривали вулицю. У деяких випадках поліції доводилося втручатися, а порушникам виписували штрафи.

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Представник магазину наголосив, що компанія розуміє важливість безпеки пішоходів та інших учасників дорожнього руху, особливо на жвавому перехресті біля опери. Проте він зазначив, що, за інформацією компанії, від моменту першого встановлення декорації у 2009 році жоден пішохід, велосипедист чи водій не постраждав через неї.

Це вже не перше обмеження, з яким зіткнулася популярна прикраса. У 2020 році її встановлення також заборонили, оскільки вбудоване освітлення могло засліплювати водіїв. Наступного року бант повернувся на фасад, але вже без миготливих вогнів.

У соціальних мережах рішення прибрати бант із фасаду викликало розчарування та обурення серед туристів. Для багатьох ця декорація вже стала справжнім символом різдвяного Відня та невіддільною частиною святкової атмосфери міста.

Як туристи реагують на зникнення популярної фотолокації: дивитись відео

Особливо засмучені ті, хто планував уперше відвідати австрійську столицю цього року й уже уявляв фотографії на фоні знаменитого червоного банта. Тепер заради такого кадру доведеться шукати іншу локацію.

Де тепер можна побачити різдвяний бант у Відні?

Попри зміну місця, магазин не відмовився від своєї святкової декорації. Цього року величезний червоний бант встановили всередині приміщення Popp & Kretschmer, звідки його видно через вітрини.

У Popp & Kretschmer сподіваються продовжити переговори з міською владою та знайти рішення, яке влаштує обидві сторони. Магазин не виключає, що наступного року декорація знову зможе повернутися на фасад будівлі.

Де розташований заклад Popp & Kretschmer: дивитись на картах