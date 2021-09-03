Попалась из-за неграмотности: туристка из США неверно подделала COVID-сертификат

В США задержали 24-летнюю девушку, которая пыталась попасть на гавайский курорт. Она показала сертификат о вакцинации, в котором работники аэропорта заметили ошибки.

Поэтому главным врагом туристки стала ее собственная безграмотность. Она сделала ошибки в названии вакцины и напутала со штатом, где делала прививки.

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Туристка со штата Иллинойс не имела сертификата о вакцинации и хотела отдохнуть на курорте Гонолулу, минуя 10-дневную изоляцию. Для этого она загрузила поддельный сертификат вакцинации на государственный портал и полетела отдыхать.

В аэропорту сотрудники заметили первые несоответствия. Так, например, препарат вакцинации Moderna было написано с орфографической ошибкой как "Maderna". Также девушка честно указала, что ее дом находится в Иллинойсе, но прививки ей якобы сделали в Делавэре. В ответ на запрос, власти штата не подтвердила эту информацию. Но на том ее ошибки не закончились – при проверке забронированного отеля в списке отдыхающих девушки не было.



Сертификат о вакцинации с ошибками / Фото Associated Press

Далее история набрала обороты и стала настоящим сюжетом из детектива: представители власти Гавайи нашли страницу девушки в Facebook. На фото они увидели, что в путешественницы есть татуировка на левом бедре. Эта отличительная особенность помогла узнать девушку у стойки регистрации в аэропорту Гонолулу, когда она попыталась покинуть курорт 28 августа, возвращаясь домой.

Американку арестовали за подделку документов. Позже ее освободили под залог в 2 тысячи долларов и назначили дополнительные слушания дела в суде.