Тож головним ворогом туристки стала її власна неграмотність. Вона зробила помилки у назві вакцини та наплутала зі штатом, де робила щеплення.

До слова Профілактичне покарання: туристку, що близько підійшла до термальних джерел, ув'язнили на 7 діб

Обдурити не вийшло: туристку піймали та оштрафували

Туристка зі штату Іллінойс не мала сертифіката про вакцинацію та хотіла відпочити на курорті, оминувши 10-денну ізоляцію. Для цього вона завантажила підроблений сертифікат вакцинації на державний портал і полетіла відпочивати.

В аеропорту співробітники помітили перші невідповідності. Так, наприклад, препарат вакцинації Moderna був написаний з орфографічною помилкою як "Maderna". Також дівчина чесно вказала, що її будинок знаходиться в Іллінойсі, але щеплення їй ніби то зробили в Делавері. У відповідь на запит, влада штату не підтвердила цю інформацію. Але на тому її помилки не закінчилися – під час перевірки заброньованого готелю у списку відпочивальників дівчини не було.



Сертифікат про вакцинацію з помилками / Фото Associated Press

Далі історія набрала обертів і стала справжнім сюжетом з детективу: представники влади Гаваїв знайшли сторінку дівчини в Facebook. На фото вони побачили, що у мандрівниці є татуювання на лівому стегні. Ця відмінна риса допомогла впізнати дівчину біля стійки реєстрації в аеропорту Гонолулу, коли вона спробувала покинути курорт 28 серпня, повертаючись додому.

Американку заарештували за підробку документів. Пізніше її звільнили під заставу в 2 тисячі доларів і призначили додаткові слухання справи в суді.