Польша, Турция, Египет и не только: куда чаще всего ездят украинцы

Несмотря на COVID-19, туристическая сфера в 2021 году понемногу восстанавливалась во всем мире. Для украинцев было открыто немало стран, впрочем, есть самые популярные направления.

Государственная пограничная служба Украины подсчитала количество пропускных операций за прошлый год и сформировала перечень направлений, по которым украинцы ездили чаще всего.

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Куда чаще всего ездили украинцы в 2021 году

В ГПСУ подчеркнули, что, по подавляющему большинству показателей, по сравнению с цифрами 2020-го отмечается существенный рост в пересечении границ украинцами.

По итогам 2021-го безоговорочным лидером для наших земляков остается Республика Польша – более 4,4 миллиона поездок (+13%) наших граждан в эту страну.

– говорится в сообщении.

На втором месте Турция с общим количеством более 2 миллионов украинцев, которые в основном направлялись на отдых. Третье место заняла Венгрия – более 1,7 миллиона пропускных операций.

Рейтинг самых популярных стран:

Польша Турция Венгрия Египет Россия Румыния Молдова Словакия Германия Беларусь



Куда чаще всего ездили украинцы в 2021 году / Инфографика ГПСУ

Так, согласно рейтингу, в два раза увеличилось количество путешествий украинцев в Египет. В то же время РФ демонстрирует планомерный спад (в 2020-м в страну-агрессор ездили на 12% украинцев меньше), а доля граждан Украины, которые ездили в Беларусь, снизилась более чем вдвое.

Прогнозируется, что в будущем место последней страны может занять Греческая Республика – в 2021 году она демонстрировала прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза. К слову, следом за ней идут Объединенные Арабские Эмираты и Италия.