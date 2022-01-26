Польша, Турция, Египет и не только: куда чаще всего ездят украинцы
Источник:ГПСУ
Несмотря на COVID-19, туристическая сфера в 2021 году понемногу восстанавливалась во всем мире. Для украинцев было открыто немало стран, впрочем, есть самые популярные направления.
Государственная пограничная служба Украины подсчитала количество пропускных операций за прошлый год и сформировала перечень направлений, по которым украинцы ездили чаще всего.
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Куда чаще всего ездили украинцы в 2021 году
В ГПСУ подчеркнули, что, по подавляющему большинству показателей, по сравнению с цифрами 2020-го отмечается существенный рост в пересечении границ украинцами.
По итогам 2021-го безоговорочным лидером для наших земляков остается Республика Польша – более 4,4 миллиона поездок (+13%) наших граждан в эту страну.
– говорится в сообщении.
На втором месте Турция с общим количеством более 2 миллионов украинцев, которые в основном направлялись на отдых. Третье место заняла Венгрия – более 1,7 миллиона пропускных операций.
Рейтинг самых популярных стран:
- Польша
- Турция
- Венгрия
- Египет
- Россия
- Румыния
- Молдова
- Словакия
- Германия
- Беларусь
Куда чаще всего ездили украинцы в 2021 году / Инфографика ГПСУ
Так, согласно рейтингу, в два раза увеличилось количество путешествий украинцев в Египет. В то же время РФ демонстрирует планомерный спад (в 2020-м в страну-агрессор ездили на 12% украинцев меньше), а доля граждан Украины, которые ездили в Беларусь, снизилась более чем вдвое.
Прогнозируется, что в будущем место последней страны может занять Греческая Республика – в 2021 году она демонстрировала прирост популярности среди украинцев в 7,5 раза. К слову, следом за ней идут Объединенные Арабские Эмираты и Италия.Обратите внимание! Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала, сколько иностранцы тратят в Украине во время своих путешествий.