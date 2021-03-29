Польша меняет правила въезда: новые условия
В мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Из-за этого в Польше с 30 марта изменяют правила въезда в страну.
Источник:фейсбук Посольства Украины в Польше
Лица, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Необходимо сдать PCR или антиген-тест.
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При этом мать отрицательный результат теста должны лица, путешествующие пешком, индивидуальным или пассажирским транспортом. А при отсутствии теста они будут направляться на карантин. Освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного на территории Польши.
Лиц, въезжать в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону:
- Будут направляться на обязательный карантин, даже несмотря на наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного перед въездом.
- Однако освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста, выполненного на территории Польши. Для этого необходимо сдать PCR или антиген-тест.
Ситуация с коронавируса в Польше: что известно
- Как сообщает Worldometers, по состоянию на 29 марта в Польше 2,25 миллиона человек заболели коронавирус.
- Победить болезнь удалось 1 миллион 800 тысяч пациентов. Умерли от инфекции более 51 тысячи граждан.
- За прошедшие сутки, 28 марта, COVID-19 обнаружили в 29 266 человек.
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