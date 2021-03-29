В мире не улучшается ситуация с коронавирусом. Из-за этого в Польше с 30 марта изменяют правила въезда в страну.

Лица, которые будут въезжать в Польшу из Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Необходимо сдать PCR или антиген-тест.

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При этом мать отрицательный результат теста должны лица, путешествующие пешком, индивидуальным или пассажирским транспортом. А при отсутствии теста они будут направляться на карантин. Освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного на территории Польши.

Лиц, въезжать в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону:

Будут направляться на обязательный карантин, даже несмотря на наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного перед въездом.

Однако освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста, выполненного на территории Польши. Для этого необходимо сдать PCR или антиген-тест.

Ситуация с коронавируса в Польше: что известно