Польща змінює правила в'їзду: нові умови
У світі не покращується ситуація з коронавірусом. Через це у Польщі з 30 березня змінюють правила в’їзду в країну.
Джерело:фейсбук Посольства України в Польщі
Особи, які в'їжджатимуть до Польщі з Шенгенської зони, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Необхідно здати PCR або антиген-тест.
Важливо! У Польщі через важку епідемситуацію можуть ввести комендантську годину
При цьому мати негативний результат тесту повинні особи, які подорожують пішо, індивідуальним або пасажирським транспортом. А у разі відсутності тесту вони направлятимуться на карантин. Звільнення від карантину можливе у разі отримання негативного результату тесту на коронавірус, виконаного на території Польщі.
Осіб, які в’їжджатимуть до Польщі з країн, що не входять до Шенгенської зони:
- Направлятимуться на обов’язковий карантин, навіть незважаючи на наявність у них негативного результату тесту на коронавірус, зробленого перед в’їздом.
- Проте звільнення від карантину можливе у разі отримання негативного результату тесту, виконаного на території Польщі. Для цього необхідно здати PCR або антиген-тест.
Ситуація з коронавірусом у Польщі: що відомо
- Як повідомляє Worldometers, станом на 29 березня у Польщі 2,25 мільйона людей захворіли на коронавірус.
- Перемогти хворобу вдалося 1 мільйону 800 тисячам пацієнтів. Померли від інфекції понад 51 тисяча громадян.
- Протягом минулої доби, 28 березня, COVID-19 виявили у 29 266 осіб.
Поділитися новиною