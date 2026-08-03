Польский пловец Бартоломей Кубковский стал первым человеком, который без остановки переплыл Балтийское море из Швеции в Польшу, сообщает TVP World.

Как спортсмену удалось переплыть Балтийское море?

Бартоломей Кубковский стартовал из шведского города Косеберга, а финишировал на пляже в польском Дзинове. За время заплыва он преодолел около 160 километров за 55 часов, не выходя из воды. На протяжении всей дистанции спортсмена сопровождали лодки поддержки. Они обеспечивали его питанием, помогали ориентироваться на маршруте и следили за состоянием здоровья.

При этом правила рекордной попытки были строгими: Кубковский не имел права касаться лодок, подниматься на борт или засыпать. Чтобы результат был официально засчитан, после завершения дистанции он должен был самостоятельно выйти из воды и встать на берег без посторонней помощи. После финиша пловец кратко описал свое состояние, отметив, что настолько измотан, что еще не может осознать пережитое.

Как Бартоломей Кубковский добрался до финиша: смотреть видео

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160 км. 56 часов. Без сна.



Пределы человеческих возможностей только что были сдвинуты еще чуть дальше. Респект.



Автор: Oliverpic.twitter.com/68obfOdbje – Марио Навфал (@MarioNawfal) 3 августа 2026

Почему этот рекорд стал особенным?

Для Кубковского этот успех пришелся лишь на пятую попытку. В прошлом году спортсмен был совсем близок к цели, однако примерно за 11 километров до польского побережья потерял сознание. Тогда команда была вынуждена вытащить его из воды, из-за чего рекорд не был засчитан.

Нынешняя попытка завершилась успешно и вошла в историю как первый непрерывный заплыв через Балтийское море из Швеции в Польшу. Помимо спортивного достижения, заплыв преследовал и благотворительную цель. В ходе проекта удалось собрать почти 600 тысяч польских злотых в поддержку организации Cancer Fighters, которая помогает детям, проходящим лечение от онкологических заболеваний.

На днях аналогичный маршрут пыталась преодолеть бывшая польская олимпийская спортсменка Каролина Щепаняк. Она отправилась из Косеберга, надеясь стать первой женщиной, переплывшей Балтийское море по такому маршруту. Однако после 58 часов в воде ее команда приняла решение досрочно прекратить заплыв.

До запланированного финиша в Поберово спортсменке оставалось примерно 40 – 45 километров. По словам команды, после завершения попытки пловчиха чувствовала себя уставшей, у нее были многочисленные ссадины и отеки, однако ее состояние оставалось стабильным. Ее заплыв также преследовал благотворительную цель – сбор средств на лечение и реабилитацию 14-летнего мальчика, получившего тяжелую травму позвоночника.

Интересные факты о Балтийском море

Балтийское море считается одним из самых молодых в мире – оно сформировалось примерно 12–15 тысяч лет назад после окончания последнего ледникового периода. Оно также является одним из наименее соленых морей: в среднем в литре воды содержится всего около 7 граммов соли, поэтому вода здесь значительно мягче, чем в большинстве других морей.

Балтийское море / фото Canva

На дне Балтики лежат тысячи хорошо сохранившихся кораблекрушений, ведь низкая соленость помогает древесине сохраняться веками. Береговая линия Балтийского моря простирается примерно на 8 тысяч километров, а его крупнейшим островом является шведский Готланд. Кроме того, в водах Балтики обитают серые тюлени и морские свиньи – единственные китообразные, постоянно живущие в этом море.