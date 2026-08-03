Польський плавець Бартоломей Кубковський став першою людиною, яка безперервно перепливла Балтійське море зі Швеції до Польщі, повідомляє TVP World.

Як спортсмену вдалося переплисти Балтійське море?

Бартоломей Кубковський стартував зі шведського міста Косеберга, а фінішував на пляжі в польському Дзінові. За час запливу він подолав близько 160 кілометрів за 55 годин, не виходячи з води. Протягом усієї дистанції спортсмена супроводжували човни підтримки. Вони забезпечували його харчуванням, допомагали орієнтуватися на маршруті та стежили за станом здоров'я.

Водночас правила рекордної спроби були суворими: Кубковський не мав права торкатися човнів, підійматися на борт чи засинати. Щоб результат офіційно зарахували, після завершення дистанції він мав самостійно вийти з води та стати на берег без будь-якої допомоги. Після фінішу плавець коротко описав свій стан, зазначивши, що настільки виснажений, що ще не може усвідомити пережите.

Як Бартоломей Кубковський дістався фінішу: дивитись відео

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160 km. 56 hours. No sleep.



Human limits just got pushed a little further. Respect.



Writer: Oliverpic.twitter.com/68obfOdbje — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 3, 2026

Чому цей рекорд став особливим?

Для Кубковського цей успіх став лише з п'ятої спроби. Минулого року спортсмен був зовсім близьким до мети, однак приблизно за 11 кілометрів до польського узбережжя втратив свідомість. Тоді команда була змушена витягнути його з води, через що рекорд не був зарахований.

Цьогорічна спроба завершилася успішно та увійшла в історію як перший безперервний заплив через Балтійське море зі Швеції до Польщі. Окрім спортивного досягнення, заплив мав і благодійну мету. Під час проєкту вдалося зібрати майже 600 тисяч польських злотих на підтримку організації Cancer Fighters, яка допомагає дітям, що проходять лікування онкологічних захворювань.

Цими ж днями аналогічний маршрут намагалася подолати колишня польська олімпійка Кароліна Щепаняк. Вона вирушила з Косеберга, сподіваючись стати першою жінкою, яка перепливе Балтійське море за таким маршрутом. Однак після 58 годин у воді її команда ухвалила рішення достроково припинити заплив.

До запланованого фінішу в Поберово спортсменці залишалося приблизно 40 – 45 кілометрів. За словами команди, після завершення спроби плавчиня почувалася втомленою, мала численні садна та набряки, проте її стан залишався стабільним. Її заплив також мав благодійну мету – збір коштів на лікування та реабілітацію 14-річного хлопчика, який отримав важку травму хребта.

Цікаві факти про Балтійське море

Балтійське море вважають одним із наймолодших у світі – воно сформувалося приблизно 12 – 15 тисяч років тому після завершення останнього льодовикового періоду. Воно також є одним із найменш солоних морів: у середньому у літрі води міститься лише близько 7 грамів солі, тому вода тут значно м'якша, ніж у більшості інших морів.

Балтійське море / фото Canva

На дні Балтики лежать тисячі добре збережених корабельних аварій, адже низька солоність допомагає деревині зберігатися століттями. Берегова лінія Балтійського моря простягається приблизно на 8 тисяч кілометрів, а його найбільшим островом є шведський Готланд. Крім того, у водах Балтики мешкають сірі тюлені та морські свині – єдині китоподібні, які постійно живуть у цьому морі.