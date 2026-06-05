Не только в Каппадокии: где в мире искать самые живописные полеты на воздушном шаре

Хотя турецкие виды с высоты птичьего полета являются бесспорной классикой, на карте мира можно найти немало других удивительных локаций для воздухоплавания. И эти места способны подарить совершенно новые впечатления и изменить представление о таком путешествии.

Причем речь о совершенно разных странах и даже континентах. 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

Смотрите также Воздушные шары в Каппадокии: как и когда появилась эта туристическая визитная карточка Турции

В небе над гробницами египетских фараонов

Конечно, полеты на воздушных шарах сегодня ассоциируются прежде всего с турецкой Каппадокией, где каждое утро в небо поднимаются десятки разноцветных куполов. Но это далеко не единственная зрелищная локация в мире, куда можно и стоит отправиться ради этого развлечения.

Одним из самых удивительных мест для воздушного путешествия является египетский Луксор. Старт полетов происходит на западном берегу Нила, и это позволяет пассажирам с высоты птичьего полета оценить колоссальные масштабы Долины Царей, величественных храмов Хатшепсут и Мединет-Абу, а также гигантских Колоссов Мемнона.

Воздушные шары над Луксором: смотрите видео MK_Memories

Контраст между ярко-зелеными сельскохозяйственными угодьями вдоль реки и бескрайней сухой пустыней создает невероятную картинку. К тому же цены на полеты в Египте значительно привлекательнее, чем в Европе, как справедливо указывают на wildjunket.com, а лучшим сезоном для воздушной экскурсии считают период с октября по апрель.

Сафари с высоты птичьего полета над африканской саванной

Воздухоплавание открывает удивительные горизонты, которые невозможно увидеть во время обычных пешеходных экскурсий. Магия полета начинается обычно на рассвете, именно в этот момент путешественники чувствуют настоящую свободу и величие природы.

Поэтому как раз для тех, кто хочет экстремальных ощущений и встречи с дикой природой, идеальным выбором станет полет над африканской саванной. Воздушное сафари над национальным парком Серенгети в Танзании или заповедником Масаи-Мара в Кении дарит уникальную возможность наблюдать за миграцией животных без всякого вмешательства в их естественную среду, рассказывает luxeadventuretraveler.com.

Невероятные полеты над Серенгети в Танзании: смотрите видео BuddaKhan

С высоты около 300 метров открывается потрясающий вид на бесконечные травянистые равнины, извилистые реки и огромные стада антилоп гну, зебр и газелей, которые движутся внизу. После приземления путешественников традиционно ждет роскошный завтрак с шампанским прямо посреди дикого буша.

К теме Вся правда о полете на воздушных шарах в Каппадокии и почему они могут не взлететь

Шик и романтика над замками Луары

Если же вы ищете настоящего европейского романтизма, стоит отправиться во Францию, подчеркивают на manawa.com, которая официально является родиной воздухоплавания. Именно здесь в 1783 году братья Монгольфье осуществили первый в истории пилотируемый полет, а сегодня Долина Луары предлагает один из самых живописных маршрутов в мире.

Воздушные шары плавно дрейфуют над величественными ренессансными шато, среди которых знаменитые Шамбор и Шенонсо, аккуратными французскими садами и серебристой лентой реки Луары. Лучшее время для такого путешествия – с мая по сентябрь, когда местные сады находятся в полном расцвете.

Долина Луары выглядит фантастически с высоты птичьего полета: смотрите видео AngelandJames24

После полета гостей обязательно угощают изысканным игристым вином. А еще Франция предлагает не только невероятные пейзажи, но и глубокое погружение в историю воздухоплавания, ведь каждый полет здесь сопровождается рассказами о первых воздушных путешествиях человечества.

Обратите внимание: за этим романтическим зрелищем полетов на воздушных шарах стоит тщательная подготовка пилотов и строгие правила безопасности. Опытные туристы знают, что реальность не всегда совпадает с идеальными фотографиями в соцсетях. Ветер может внести коррективы в планы в последний момент, а цены на полеты существенно колеблются в зависимости от сезона и спроса.

Фестивальное безумие в столице воздушных шаров США

Для любителей масштабных зрелищ нет лучшего места, чем Альбукерке в американском штате Нью-Мексико. Этот город называют мировой столицей воздухоплавания, ведь ежегодно в октябре здесь проходит грандиозный Международный фестиваль воздушных шаров. В 2026 году он состоится с 4 по 11 октября, как пишет visitalbuquerque.org.

Таймлапс с фестиваля в Альбукерке впечатляет: смотрите видео datleofficial

В течение недели в небо одновременно поднимаются более 500 разноцветных куполов, в частности гигантские фигуры в форме пчел, Дарта Вейдера или мультяшных персонажей. Однако полеты над живописной рекой Рио-Гранде и горами Сандия доступны здесь весь год и дарят незабываемые эмоции каждому гостю.

В общем, полет на воздушном шаре – это как раз тот опыт, который полностью оправдывает ожидания и навсегда меняет восприятие мира. И выбор локаций в мире вполне достаточный, чтобы найти свой идеальный маршрут.