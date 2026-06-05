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У небі над гробницями єгипетських фараонів

Звісно, польоти на повітряних кулях сьогодні асоціюються насамперед із турецькою Каппадокією, де щоранку у небо підіймаються десятки різноколірних куполів. Але це далеко не єдина видовищна локація у світі, куди можна і варто податися заради цієї розваги.

Одним із найдивовижніших місць для повітряної подорожі є єгипетський Луксор. Старт польотів відбувається на західному березі Нілу, і це дозволяє пасажирам з висоти пташиного польоту оцінити колосальні масштаби Долини Царів, величних храмів Хатшепсут та Медінет-Абу, а також гігантських Колосів Мемнона.

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Повітряні кулі над Луксором: дивіться відео MK_Memories

Контраст між яскраво-зеленими сільськогосподарськими угіддями вздовж річки та безкрайньою сухою пустелею створює неймовірну картинку. До того ж ціни на польоти в Єгипті є значно привабливішими, ніж у Європі, як справедливо вказують на wildjunket.com, а найкращим сезоном для повітряної екскурсії вважають період з жовтня по квітень.

Сафарі з висоти пташиного польоту над африканською саваною

Повітроплавання відкриває дивовижні горизонти, які неможливо побачити під час звичайних пішохідних екскурсій. Магія польоту починається зазвичай на світанку, саме у цей момент мандрівники відчувають справжню свободу та велич природи.

Тож якраз для тих, хто прагне екстремальних відчуттів та зустрічі з дикою природою, ідеальним вибором стане політ над африканською саваною. Повітряне сафарі над національним парком Серенгеті у Танзанії або заповідником Масаї-Мара у Кенії дарує унікальну можливість спостерігати за міграцією тварин без жодного втручання в їхнє природне середовище, розповідає luxeadventuretraveler.com.

Неймовірні польоти над Серенгеті у Танзанії: дивіться відео BuddaKhan

З висоти близько 300 метрів відкривається приголомшливий краєвид на нескінченні трав'янисті рівнини, звивисті річки та величезні стада антилоп гну, зебр і газелей, які рухаються внизу. Після приземлення на мандрівників традиційно чекає розкішний сніданок із шампанським просто посеред дикого бушу.

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Шик та романтика над замками Луари

Якщо ж ви шукаєте справжнього європейського романтизму, варто вирушити до Франції, наголошують на manawa.com, яка офіційно є батьківщиною повітроплавання. Саме тут у 1783 році брати Монгольф'є здійснили перший в історії пілотований політ, а сьогодні Долина Луари пропонує один із наймальовничіших маршрутів у світі.

Повітряні кулі плавно дрейфують над величними ренесансними шато, серед яких знамениті Шамбор та Шенонсо, акуратними французькими садами та сріблястою стрічкою річки Луари. Найкращий час для такої подорожі – з травня по вересень, коли місцеві сади перебувають у повному розквіті.

Долина Луари має фантастичний вигляд із висоти пташиного польоту: дивіться відео AngelandJames24

Після польоту гостей обов'язково пригощають вишуканим ігристим вином. А ще Франція пропонує не лише неймовірні краєвиди, а й глибоке занурення в історію повітроплавання, адже кожен політ тут супроводжується розповідями про перші повітряні подорожі людства.

Зверніть увагу: за цим романтичним видовищем польотів на повітряних кулях стоїть ретельна підготовка пілотів та суворі правила безпеки. Досвідчені туристи знають, що реальність не завжди збігається з ідеальними світлинами у соцмережах. Вітер може змусити корегувати плани в останній момент, а ціни на польоти суттєво коливаються залежно від сезону та попиту.

Фестивальне божевілля у столиці повітряних куль США

Для любителів масштабних видовищ немає кращого місця, ніж Альбукерке в американському штаті Нью-Мексико. Це місто називають світовою столицею повітроплавання, адже щороку у жовтні тут проходить грандіозний Міжнародний фестиваль повітряних куль. У 2026 році він відбудеться з 4 по 11 жовтня, як пише visitalbuquerque.org.

Таймлапс із фестивалю в Альбукерке вражає: дивіться відео datleofficial

Упродовж тижня у небо одночасно підіймаються понад 500 різноколірних куполів, зокрема гігантські фігури у формі бджіл, Дарта Вейдера чи мультяшних персонажів. Проте польоти над мальовничою річкою Ріо-Гранде та горами Сандія доступні тут протягом усього року та дарують незабутні емоції кожному гостю.

Загалом, політ на повітряній кулі – це якраз той досвід, який повністю виправдовує очікування та назавжди змінює сприйняття світу. І вибору локацій у світі цілком достатньо, щоб знайти свій ідеальний маршрут.