Не Турцией и Египтом единым: пограничники назвали 10 стран, в которые украинцы едут чаще всего
Вопреки распространению новых штаммов COVID-19 и карантинных ограничений туристы продолжают путешествовать. Однако, есть направления, которые украинцы посещают чаще всего.
Пограничники отмечают существенный рост количества поездок граждан Украины в некоторые страны. В то же время иностранцы тоже приезжают в Украину.
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10 самых популярных стран среди украинцев за шесть месяцев 2021
- Польша (1 984 110)
- Турция (774 543)
- Египет (705 117)
- Венгрия (671 429)
- Россия (371 972)
- Румыния (293 880)
- Беларусь (114 511)
- Словакия (112 367)
- Молдова (106 905)
- Объединенные Арабские Эмираты (84 778).
10 стран, в которые украинцы едут чаще всего / Инфографика Государственной пограничной службы Украины
Кроме того, пресс-служба Госпогранслужбы сообщает, что объем прибытия в Украину иностранцев также увеличивается.
Наибольший прирост продемонстрировала Турция, из этой страны на территорию нашего государства въехало на 29% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
На 6% выросло количество граждан Германии. Незначительным в абсолютном количестве, однако очень показательным по сравнению, является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го, – отметили в ГПСУ.
В десятку граждан стран, которые направлялись в Украине в течение последних шести месяцев также вошли – Молдова, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, Германия, США и Израиль.
10 стран, граждане которых чаще всего направляются в Украину / Инфографика Государственной пограничной службы Украины
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением определенных требований.