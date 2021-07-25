Не Турцией и Египтом единым: пограничники назвали 10 стран, в которые украинцы едут чаще всего

Вопреки распространению новых штаммов COVID-19 и карантинных ограничений туристы продолжают путешествовать. Однако, есть направления, которые украинцы посещают чаще всего.

Пограничники отмечают существенный рост количества поездок граждан Украины в некоторые страны. В то же время иностранцы тоже приезжают в Украину.

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10 самых популярных стран среди украинцев за шесть месяцев 2021

Польша (1 984 110) Турция (774 543) Египет (705 117) Венгрия (671 429) Россия (371 972) Румыния (293 880) Беларусь (114 511) Словакия (112 367) Молдова (106 905) Объединенные Арабские Эмираты (84 778).



10 стран, в которые украинцы едут чаще всего / Инфографика Государственной пограничной службы Украины

Кроме того, пресс-служба Госпогранслужбы сообщает, что объем прибытия в Украину иностранцев также увеличивается.

Наибольший прирост продемонстрировала Турция, из этой страны на территорию нашего государства въехало на 29% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

На 6% выросло количество граждан Германии. Незначительным в абсолютном количестве, однако очень показательным по сравнению, является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го, – отметили в ГПСУ.

В десятку граждан стран, которые направлялись в Украине в течение последних шести месяцев также вошли – Молдова, Россия, Румыния, Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, Германия, США и Израиль.



10 стран, граждане которых чаще всего направляются в Украину / Инфографика Государственной пограничной службы Украины

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обновило карту мира, где изображены страны "красной", "желтой" и "зеленой" зон. Украинцы могут посещать их с соблюдением определенных требований.