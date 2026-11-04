На горе Пип Иван ударил мороз: спасатели предупредили об опасности походов в Карпаты

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Погода

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области на своей странице в фейсбуке. Горные спасатели опубликовали фотографии с горы Пип Иван, которые показывают, насколько изменилась погода в высокогорье.

Какая погода сейчас на горе Пип Иван?

По информации спасателей, 3 ноября 2026 года на вершине наблюдалась облачная погода, а температура воздуха опустилась до – 4 градусов. Восточный ветер достигал 8 метров в секунду. Склоны горы были покрыты снегом, а на камнях и траве образовался иней. Сквозь густой туман едва можно разглядеть здание местной обсерватории.

По состоянию на 9:00 4 ноября 2026 года на горе Пип Иван по-прежнему облачно. Температура воздуха опустилась до – 6 градусов, северный ветер дует со скоростью 5 метров в секунду.

Какая погода на горе Пип Иван 4 ноября 2026 года / фейсбук Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Что нужно учесть перед походом в Карпаты?

Если вы планируете путешествие по горам, важно заранее подготовиться к возможным погодным изменениям:

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проверять прогноз погоды именно для горной местности;

реально оценивать свои физические возможности;

брать с собой теплую одежду и соответствующее снаряжение;

сообщать близким о запланированном маршруте и времени возвращения.

Спасатели призывают туристов не пренебрегать этими рекомендациями и заботиться о собственной безопасности и безопасности тех, кто отправляется с ними в горы.