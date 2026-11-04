На горі Піп Іван вдарив мороз: рятувальники попередили про небезпеку походів у Карпати

Погода на горі Піп Іван 3 листопада 2026 року / Колаж 24 Каналу, фото Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Листопад у Карпатах уже нагадує зиму, а погодні умови у високогір'ї можуть стати серйозним випробуванням навіть для досвідчених мандрівників. Рятувальники закликають туристів не ризикувати та тимчасово відмовитися від походів на високогірні маршрути.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області на своїй сторінці у фейсбуці. Гірські рятувальники оприлюднили світлини з гори Піп Іван, які демонструють, наскільки змінилася погода у високогір’ї.
Яка погода зараз на горі Піп Іван?
За інформацією рятувальників, 3 листопада 2026 року на вершині спостерігалася хмарна погода, а температура повітря опустилася до – 4 градусів. Східний вітер сягав 8 метрів за секунду. Схили гори були вкриті снігом, а на камінні та траві утворилася паморозь. Крізь густий туман ледь можна розгледіти будівлю місцевої обсерваторії.
Станом на 9:00 4 листопада 2026 року на горі Піп Іван все ще хмарно. Температура повітря опустилася до – 6 градусів, північний вітер дме зі швидкістю 5 метрів за секунду.
Яка погода на горі Піп Іван 4 листопада 2026 року / фейсбук Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Що потрібно врахувати перед походом у Карпати?
Якщо ви плануєте мандрівку горами, важливо заздалегідь підготуватися до можливих погодних змін:
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- перевіряти прогноз погоди саме для гірської місцевості;
- реально оцінювати власні фізичні можливості;
- брати із собою теплий одяг і відповідне спорядження;
- повідомляти близьким про запланований маршрут і час повернення.
Рятувальники закликають туристів не нехтувати цими рекомендаціями та дбати про власну безпеку й тих, хто вирушає з ними в гори.
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