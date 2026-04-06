Куда поехать одному за границу на 3 –4 дня: украинцы поделились лучшими направлениями
- Украинцы поделились советами для соло-путешествий в Швецию, Испании, Италии, Португалии, Хорватии, Австрии, Чехии и Нидерландов, отмечая доступность, безопасность и культурные прелести.
- Среди рекомендаций - столица Швеции Стокгольм, Валенсия в Испании, различные места в Италии, такие как Рим и Сицилия, Лиссабон в Португалии, Дубровник в Хорватии, Вена в Австрии, Прага в Чехии и Нидерланды как безопасное место для соло-путешествий.
Порой лучшее решение сменить обстановку – просто куда-то поехать на несколько дней. Получить невероятные впечатления можно даже в одиночку, важно лишь выбирать безопасные локации.
Соло-поездки начинают набирать популярность, поэтому пользовательница Threads @oliaa_p спросила украинцев, куда можно поехать самому на 3 – 4 дня. В этой заметке собралась почти сотня комментариев с советами от туристов.
Куда туристы советуют лететь в одиночку?
- Швеция. Путешественники советуют обратить внимание на столицу Швеции – Стокгольм из-за доступного перелета. Дополнительным бонусом является бесплатный транспорт для украинцев.
- Испания. "Я летала в Испанию, а именно в Валенсию сама, чувствовала себя там безопасно и очень понравился город", – отметила одна из пользовательниц.
Италия. Считается одной из самых популярных стран для соло-путешествий. Туристы отмечают, что достаточно бюджетной является Сицилия, на севере можно посетить Милан, Комо, Верону, озеро Гарда или Венецию, а также поехать в Рим. В Сицилии отметили приветливых людей, невероятную природу и вулкан Этна.
"Летел в Неаполь с таким маршрутом один день сам Неаполь. Второй день поездом в Рим и целый день там. Третий день вулкан Везувий и еще можно погулять по Неаполю. За 3 дня сколько эмоций у меня еще не было", – отметил пользователь.
Для тех, кто будет неподалеку Милана, советуем посетить Орта-Сан-Джулио – это тихий городок на севере Италии, известен средневековыми улочками и видом на остров Сан-Джулио с монастырем и базиликой, пишет The Times. Остров Сан-Джулио известен как "Путь тишины" и является популярным среди итальянцев для синих прогулок, сохраняя тишину и спокойствие, в отличие от переполненных туристами других озер.
- Португалия. Путешественники советуют посетить Лиссабон. В столице Португалии можно сэкономить и не потратить много денег. А еще там очень красиво, особенно в мае.
- Хорватия. "Дубровник заполнен людьми, потому что они съезжаются смотреть, где снимали "Игру престолов", но все остальное – супер классно. Природа шикарная, можно найти дешевое и классное жилье и рестораны местные", 0 отметила туристка в заметке.
- Австрия. Для тех, кто не хочет долго стоять в очередях на границе, может запланировать поездку в Вену. В столицу Австрии из Львова идет прямой поезд.
- Чехия. "В Праге можно будет прекрасно погулять по центру и еще даже 1 – 2 музея увидеть", – рассказала туристка Маргарита.
- Нидерланды. Туристы отметили эту страну идеальной для соло. Здесь музеи, современность, история, искусство, и красота вокруг. В общем – достаточно безопасно и комфортно.
