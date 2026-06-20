Что стоит денег, а что – точно нет: украинка из Стамбула рассказала интересные факты о городе

Стамбул – это город, который никого не оставит равнодушным. Бесконечные мечети, шумные базары, паромы через Босфор – для кого-то это хаос, в котором сложно сориентироваться, а для кого-то – настоящее наслаждение.

Украинка, которая живёт в Стамбуле и ведёт свой блог в TikTok "Мария & Стамбул", рассказала интересные факты об этом городе, которые точно пригодятся туристам.

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Что нужно знать туристам о Стамбуле?

1. В Стамбуле есть множество соблазнов потратить деньги – вкусные рестораны, базары с назойливыми продавцами, множество магазинов с одеждой и т. д. Но самая бессмысленная трата денег в Стамбуле по состоянию на середину июня – это посещение мечети Айя-София. И хотя это один из величайших архитектурных шедевров мира, который сначала был построен как христианский собор, а затем стал мечетью, сейчас не лучшее время тратить деньги на входной билет в мечеть.

Дело в том, что в мечети проходят внешняя и внутренняя реставрации. Внутри стоят строительные леса, которые мешают увидеть всю красоту мечети. Лучше отложить поход в Айя-Софию на период после реставрации.

Внутри мечети Айя-София / Фото Depositphotos

2. Самый оригинальный способ увидеть Стамбул с высоты – подняться на смотровую площадку небоскреба "Сапфир Стамбула". Это самое высокое здание города, возвышающееся на 236 метров в небо. Отсюда открывается панорама на весь город и пролив Босфор. Кстати, здесь даже есть 4D-симулятор полета на вертолете над Стамбулом.

3. Самое недооценённое место в Стамбуле – мечеть Карие, более известная как церковь Хора. Туристы часто обходят вниманием один из самых выдающихся византийских храмов, в котором сохранились средневековые мозаики и фрески. Сейчас церковь функционирует как мечеть, а вход для туристов платный.



Церковь Хора в Стамбуле / Фото Tadam

4. Лучший вариант однодневной поездки из Стамбула – Принцевы острова в Мраморном море. Здесь можно искупаться в море, заняться дайвингом и просто спокойно отдохнуть на пляже. Местные жители обожают приезжать сюда летом.

5. Лучшие традиционные блюда, которые стоит попробовать:

мясное блюдо – адана-кебаб на тарелке;

сладкое блюдо – кнафе. Это десерт из хрустящего теста кадаиф, соленого сыра и сладкого сиропа. Подается с шариком мороженого;

рыбное блюдо – балик дюрюм. Это рыбный фастфуд, по сути, рыба в лаваше.

6. Лучшее время для поездки в Стамбул – сентябрь и октябрь или апрель и май, поскольку летом из-за жары сложно много гулять.

Украинка рассказала интересные факты о Стамбуле: видео

Стамбул относится к тем городам, о которых можно прочитать десятки путеводителей и посмотреть сотни видео тревел-блогеров, но по-настоящему открыть его для себя – только на месте.