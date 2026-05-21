Туристы платят сотни долларов за незаконную поездку на поезде через пустыню Сахара

В мире существует много экстремальных и опасных развлечений, которые привлекают любителей адреналина. Так же произошло и с Мавританской железной дорогой, которая из-за социальных сетей теперь ставит под риск безопасность туристов, которые хотят по ней проехаться.

Любители острых ощущений все чаще пробуют незаконный проезд на грузовом вагоне под открытым небом, полной железной руды, в течение аж 20 часов. Речь идет о Мавританской железной дороге, которая проходит через пустыню Сахара.

Чем уникальна Мавританская железная дорога и как она стала известным туристическим маршрутом?

С 1963 года Мавританская железная дорога эксплуатирует ряд грузовых поездов для перевозки больших количеств из центра западноафриканской страны через пустыню Сахара до Атлантического океана. Известные как Железнодорожные поезда или Пустынный экспресс, они перевозят десятки вагонов под открытым небом, полных железной руды, на более 700 километров.

Как рассказывает Grokipedia, ее уникальность заключается в экстремальных условиях эксплуатации: гигантские поезда курсируют в обоих направлениях сквозь бескрайние движущиеся дюны, гравийные равнины и скалистые плато Адрар. Маршрут, соединяющий горнодобывающий центр Зуэрат с портом Нуадхибу, пролегает через изолированные засушливые ландшафты, где железнодорожному полотну угрожают не только песчаные бури, но и парадоксальные пустынные риски: внезапные сезонные наводнения и эрозия в районах пересыхающих русел рек, в частности у ключевой станции Чоум.

Мавританская железная дорога / фото Desert Mauritanie

Эта магистраль является главным экономическим "живым коридором" страны, что работает как единый слаженный механизм от шахт Гвельб II до морского побережья. Масштабная модернизация прибрежного терминала в Нуадхибу, завершена в 2022 году, превратила финал этого пустынного маршрута в высокотехнологичный хаб. Теперь железная дорога не просто транспортирует руду через экстремальную пустыню, а напрямую интегрирована с глубоководным портом, что позволяет мгновенно отгружать мавританские полезные ископаемые на крупнейшие экспортные суда планеты.

Как и многие другие экстремальные впечатления, поездка на поезде из железной руды Мавритании была популяризирована через социальные сети после того, как фотографии и видео, опубликованные искателями острых ощущений, стали вирусными. С лицами, прикрытыми и окруженными пустынными и бесплодными скалами, они выглядели как места из популярного фильма "Дюна".

Как выглядит поездка на Железном поезде

Почему Мавританская железная дорога является опасной?

Поскольку путешественники начали публиковать подробные влоги и инструкции, все больше и больше людей стекались в Мавританию для этого уникального опыта. Но это создало проблему для местных властей из-за опасности, которой подвергали себя туристы. Какими бы захватывающими не выглядели фотографии и видео, размещенные в интернете, дело в том, что езда на вагоне поезда под открытым небом, полном сажи через пустыню связана с очень большими рисками, рассказывает Oddity Central.

Для понимания: если человек случайно падает с поезда, он застрял в глуши, без еды и воды. Кроме того, нет возможности безопасно сойти с поезда в случае чрезвычайной ситуации.

Как власти борются с "развлечением" на Мавританской железной дороге?

В 2024 году власти Мавритании решили запретить людям ездить на поезде из железной руды, но это только заставило людей желать этого опыта еще больше. Сегодня смельчаки со всего мира путешествуют в Западную Африку, чтобы незаконно ездить на поезде через пустыню Сахара более 17 часов, просто чтобы они могли опубликовать уникальные фотографии в социальные сети.

Несмотря на предупреждение мавританской полиции даже пираты едут рядом с поездами, прыгают в вагоны и требуют более 100 долларов с человека. Поездка на Железном Руде – это такой желанный опыт, что некоторые туристы готовы платить даже мавританским местным, чтобы они перевезли их в эти поезда

