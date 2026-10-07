Украинская блогерша lissaa_lav рассказала о своем путешествии из Милана к озеру Комо и поделилась тем, что ее больше всего удивило в пути. Она также посоветовала, на какое местечко у озера стоит обратить внимание, если хочется более спокойного отдыха.

Что стоит знать о пути из Милана к озеру Комо?

Билеты авторка с подругами купили через приложение Trenord и выбрали первый класс, надеясь на более комфортную поездку. Однако поезд был переполнен, а с чемоданами они даже не сразу смогли добраться до нужного вагона.

Дорога из Милана к озеру Комо: что стоит знать туристам / инстаграм lissaa_lav

Когда блогерша наконец попала в первый класс, свободных сидячих мест там уже не осталось. К тому же поезд еще и задержался, поэтому дорога заняла около часа.

Поезд до Комо для меня был просто адом,

– рассказала автор.

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Правила Trenord гласят, что билет не гарантирует пассажиру сидячее место. Однако он дает право пользоваться соответствующим классом перевозки, если таковой указан в билете.

Почему стоит обратить внимание на Беллано?

Остановиться девушки решили в Беллано – более спокойном городке у озера. Здесь меньше туристов, красивые пейзажи, а жилье стоит дешевле. Однако есть нюанс: Беллано расположено на склонах, поэтому апартаменты могут находиться высоко. Добраться до них с чемоданами без такси непросто, поэтому машину лучше заказывать заранее.

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Каким оказался город Белладжо?

В Белладжо компания отправилась на лодке по озеру. Если в Беллано было спокойнее, то здесь людей оказалось очень много. Белладжо – гораздо более туристическое место, однако, несмотря на толпы, оно оставило приятное впечатление.

Белладжо / фото Canva