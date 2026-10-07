Українська блогерка lissaa_lav розповіла про власну подорож із Мілана до озера Комо та поділилася тим, що її найбільше здивувало дорогою. Вона також порадила, на яке містечко біля озера варто звернути увагу, якщо хочеться спокійнішого відпочинку.

Що варто знати про дорогу з Мілана до озера Комо?

Квитки авторка з подругами купили через застосунок Trenord і обрали перший клас, сподіваючись на комфортнішу поїздку. Однак потяг був переповнений, а з валізами вони навіть не одразу змогли дістатися до потрібного вагона.

Дорога з Мілана до озера Комо, що варто знати туристам / інстаграм lissaa_lav

Коли блогерка зрештою потрапила до першого класу, вільних сидячих місць там уже не залишилося. Також потяг ще і затримався, тому дорога зайняла близько години.

Потяг до Комо для мене був просто пеклом,

– розповіла авторка.

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Правила Trenord зазначають, що квиток не гарантує пасажирові сидячого місця. Проте він дає право користуватися відповідним класом перевезення, якщо такий зазначений у квитку.

Чому варто звернути увагу на Беллано?

Зупинитися дівчата вирішили у Беллано – спокійнішому містечку біля озера. Тут менше туристів, красиві краєвиди, а житло коштує дешевше. Проте є нюанс: Беллано розташоване на схилах, тому апартаменти можуть бути високо. Дістатися до них із валізами без таксі непросто, тому авто краще замовляти заздалегідь.

Атмосфера Беллано: дивитись відео

Яким виявилося місто Белладжо?

До Белладжо компанія вирушила човном по озеру. Якщо в Беллано було спокійніше, то тут людей виявилося дуже багато. Белладжо – значно більш туристичне місце, однак попри натовпи воно залишило приємне враження.

Белладжо / фото Canva