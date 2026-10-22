На дне Красного моря затопили 21 единицу военной техники: что теперь обитает среди танков

О подводном военном музее рассказало издание Discover Wildlife. Экспозицию создали в 2019 году, затопив 19 единиц военной техники. Позже к ним добавили еще 2. Все 21 объект расположили на морском дне в тактическом боевом порядке.

Какая военная техника лежит на дне моря?

Подводный военный музей Акабы стал необычной туристической достопримечательностью. Среди его экспонатов: танки, вертолеты, бронированные автомобили, джипы, зенитные орудия и машина скорой помощи. Технику затопило управление специальной экономической зоны Акабы. Идея заключалась не только в том, чтобы заинтересовать туристов, но и в создании искусственного рифа.

Как выглядит военная техника / инстаграм deepbluedivecenter

Такие объекты могут стать местом обитания кораллов и других морских организмов. Однако организаторы надеются, что необычный музей поможет снизить нагрузку на природные рифы, которые ранее привлекали много посетителей.

Какие морские животные поселились среди танков?

Военная техника постепенно стала частью подводной экосистемы. Возле нее плавают большие стаи рифовых рыб: рыбы-бабочки, рыбы-попугаи, рыбы-флажки, рыбы-ласточки и рыбы-белки. Внимательные дайверы также могут увидеть красочных голожаберных моллюсков, мурен и рыб-призраков. А на песчаном дне прячутся пугливые садовые угри, которые выглядывают из своих нор, но быстро исчезают, едва заметив людей.

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На дне можно увидеть большие скопления рыб / фото Canva

Еще один пример того, как военная техника стала домом для морских обитателей, – это зенитная установка M42 Duster, известная как The Tank. Ее затопило Королевское экологическое дайвинг-общество Иордании еще в 1999 году. За годы пребывания под водой корпус установки покрылся твердыми кораллами, а башня – мягкими. Вокруг нее плавают стаи стеклянных рыб, неподалеку прячутся крылатки, а на песке отдыхают синепятнистые скаты.

Как туристы могут увидеть подводный музей?

Как вы уже могли догадаться, увидеть экспозицию можно во время погружения с аквалангом или сноркелинга. Для тех, кто не хочет погружаться в воду, есть альтернатива – лодка со стеклянным дном. Из нее можно рассмотреть 2 джипа, лежащие на глубине от 5 до 7 метров. Отдельно можно посетить и The Tank. Эта зенитная установка расположена примерно в 20 метрах от берега, на глубине около 6 метров.

Где находится музей: смотреть на картах