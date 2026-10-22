На дні Червоного моря затопили 21 одиницю військової техніки: що тепер живе серед танків

Про підводний військовий музей розповіло видання Discover Wildlife. Експозицію створили у 2019 році, затопивши 19 одиниць військової техніки. Пізніше до них додали ще 2. Увесь 21 об'єкт розташували на морському дні в тактичному бойовому порядку.

Яка військова техніка лежить на дні моря?

Підводний військовий музей Акаби став незвичайною туристичною атракцією. Серед його експонатів є танки, гелікоптери, броньовані автомобілі, джипи, зенітні гармати та машина швидкої допомоги. Техніку затопило управління спеціальної економічної зони Акаби. Ідея полягала не лише в тому, щоб зацікавити туристів, а й у створенні штучного рифу.

Як виглядає військова техніка / інстаграм deepbluedivecenter

Такі об'єкти можуть ставати місцем проживання коралів та інших морських організмів. Проте організатори сподіваються, що незвичайний музей допоможе зменшити навантаження на природні рифи, які раніше приваблювали багато відвідувачів.

Які морські тварини оселилися серед танків?

Військова техніка поступово стала частиною підводної екосистеми. Біля неї плавають великі зграї рифових риб: риби-метелики, риби-папуги, риби-прапорці, риби-ластівки та риби-білки. Уважні дайвери також можуть побачити барвистих голозябрових молюсків, мурен і риб-примар. А на піщаному дні ховаються полохливі садові вугрі, які визирають зі своїх нір, але швидко зникають, щойно помічають людей.

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На дні можна побачити великі скупчення риб / фото Canva

Ще один приклад того, як військова техніка стала домівкою для морських мешканців, – це зенітна установка M42 Duster, відома як The Tank. Її затопило королівське екологічне дайвінг-товариство Йорданії ще у 1999 році. За роки перебування під водою корпус установки вкрився твердими коралами, а башта – м'якими. Навколо неї плавають зграї скляних риб, поблизу ховаються крилатки, а на піску відпочивають синьоплямисті скати.

Як туристи можуть побачити підводний музей?

Як ви вже могли здогадатися, побачити експозицію можна під час занурення з аквалангом або снорклінгу. Для тих, хто не хоче занурюватися у воду, є альтернатива – це човен зі скляним дном. З нього можна роздивитися 2 джипи, які лежать на глибині від 5 до 7 метрів. Окремо можна відвідати і The Tank. Ця зенітна установка розташована приблизно за 20 метрів від берега, на глибині близько 6 метрів.

Де розташований музей: дивитись на картах