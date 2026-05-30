В этот музей можно попасть только через погружение в воду: что интересного скрывается на дне океана

Когда мы представляем музей, в голове сразу возникает здание с залами, картинами и старинными артефактами. Но существует место, которое полностью ломает эти представления. Речь идет о подводном музее, куда невозможно зайти через дверь, ведь попасть туда можно только погрузившись под воду.

На побережье Мексики, возле острова Исла-Мухерес, расположен один из самых неординарных музеев мира MUSA Underwater Museum. Это не обычная выставка в здании, а целый подводный мир, где сотни скульптур размещены прямо на морском дне.

Смотрите также Украинка провела ночь в известном музее Лондона: как она это сделала и сколько стоит билет

Как выглядит подводный музей MUSA?

Музей создали в 2009 году, и с тех пор он стал популярным местом для дайверов со всего мира, рассказывает Musamexico.org. Посещение MUSA начинается с утреннего сбора в дайвинг-центре Carey Diving. После подготовки оборудования и короткого инструктажа туристы отправляются на небольшой лодке к месту погружения. Уже через несколько минут после входа в воду открывается необычный мир – подводная экспозиция.

Погруженный автомобиль Volkswagen Beetle / фото Get Your Guide

Среди первых объектов, которые видят дайверы, – это специально погруженный автомобиль Volkswagen Beetle. Он создан из материалов, которые не разрушаются в воде, и постепенно обрастает морскими организмами. Внутри и вокруг него прячутся рыбы, которые используют отверстия как укрытие.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу “Інновації” на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

Далее открывается главная часть музея – это большая коллекция человеческих фигур и композиций. Скульптуры выглядят необычно: некоторые будто застыли в движении, другие имеют серьезные или даже тревожные выражения лиц. Поэтому подводное пространство создает немного мистическую атмосферу. Со временем морские кораллы и водоросли начали естественно покрывать фигуры, превращая их в часть океанической экосистемы. Музей постоянно меняется, ведь природа постепенно дополняет искусство.

Коллекция человеческих фигур и композиций / фото TripAdvisor

Глубина погружения здесь небольшая, примерно 9 – 10 метров, поэтому место подходит даже для менее опытных дайверов. Видимость в воде обычно хорошая, а температура комфортная в течение года. Музей простирается между островом Исла-Мухерес и Канкуном, поэтому за одно погружение увидеть все экспонаты невозможно.

Смотрите также Туда можно погрузить весь Эверест – и потерять его: какое море самое глубокое в мире и чем еще шокирует

Сколько стоит погружение в подводный музей MUSA?

Экскурсии в подводный музей MUSA возле Канкуна и острова Исла-Мухерес предлагают различные форматы: от снорклинга до полноценного дайвинга с инструктором. Как отмечает Get Your Guide, стоимость зависит от продолжительности тура, уровня подготовки и количества локаций. Средняя цена снорклинг-экскурсии составляет примерно 2 000 – 3 200 гривен. Такие туры обычно длятся 3 – 4 часа и включают посещение части подводных скульптур и рифов.

Дайвинг-туры для начинающих стоят в среднем 4 500 – 7 500 гривен и длятся до 5 часов. Они позволяют увидеть большую часть музея и погрузиться глубже к подводным инсталляциям. Есть также комбинированные варианты с несколькими локациями рифов и музея, которые могут стоить от 3 000 до 5 500 гривен в зависимости от программы.