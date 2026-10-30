Это не Стамбул, а обычное украинское село, – путешественница показала удивительное место под Киевом

Речь идет о Спасо-Преображенской церкви в селе Мошни в Черкасской области. Об этом уникальном месте рассказала украинская путешественница Оля Манько.

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Что известно о Спасо-Преображенской церкви в селе Мошны?

Этот храм является уникальным памятником архитектуры национального значения. Церковь была построена на месте деревянного храма в 1830 – 1839 годах на средства графа Михаила Воронцова, а спроектировал ее одесский архитектор итальянского происхождения Джорджо Торичелл.

Вы не поверите, но это не Стамбул, а церковь в обычном украинском селе, которая больше напоминает восточный дворец или мечеть. Храму почти 200 лет, и он впечатляет как снаружи, так и внутри– рассказала Оля.

В храме есть крутая лестница, по которой можно подняться на 42-метровую башню-колокольню. Сверху открывается красивая панорама на окрестности, а еще впечатляют гигантские колокола. В хорошую погоду колокола слышны на расстоянии до 30 километров.

Путешественница показала уникальный храм в Черкасской области: видео

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В 1917 году Спасо-Преображенскую церковь пытались разрушить, но спасти ее удалось благодаря присвоению статуса архитектурного памятника. Сейчас храм находится под охраной государства.

Спасо-Преображенская церковь расположена всего в 2,5 часах езды от Киева и примерно в получасе езды от Черкасс, поэтому ее можно посетить на выходных. Кстати, долгое время храм принадлежал Украинской православной церкви Московского патриархата, но в ноябре 2022 года приход официально перешел в Православную Церковь Украины.

Где находится Спасо-Преображенская церковь: карта

Какие еще за храмы стоит посетить в Украине?

Ранее мы рассказывали о 5 самых красивых храмов Украины, от величия которых перехватывает дыхание. В список вошли Архикафедральный собор Святого Юра во Львове, Почаевская Лавра в Тернопольской области, церковь Святого Николая Чудотворца в Киеве и другие. Каждый из этих храмов имеет свою уникальную архитектуру и историю, которая определенно заслуживает внимания.