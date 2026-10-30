Це не Стамбул, а звичайне українське село, – мандрівниця показала дивовижну локацію під Києвом

Мовиться про Спасо-Преображенську церкву у селі Мошни на Черкащині. Про цю унікальну локацію розповіла українська мандрівниця Оля Манько.

Adv

Що відомо про Спасо-Преображенську церкву у селі Мошни?

Цей храм є унікальною пам'яткою архітектури національного значення. Церкву звели на місці дерев'яного храму у 1830 – 1839 роках за гроші графа Михайла Воронцова, а спроєктував її одеський архітектор італійського походження Джорджо Торічелл.

Ви не повірите, але це не Стамбул, а церква у звичайному українському селі, яка більше нагадує східний палац чи мечеть. Храму майже 200 років і він вражає як ззовні, так і всередині– розповіла Оля.

У храмі є круті сходи, якими можна піднятися на 42-метрову вежу-дзвіницю. На верху відкривається красива панорама на околиці, а ще вражають гігантські дзвони. У хорошу погоду дзвони чути на відстань до 30 кілометрів.

Мандрівниця показала унікальний храм на Черкащині: відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

1917 року Спасо-Преображенську церкву намагалися зруйнувати, а врятувати її вдалося завдяки наданню статусу архітектурної пам'ятки. Нині храм охороняється державою.

Спасо-Преображенська церква розташована всього за 2,5 години їзди від Києва та приблизно за пів години від Черкас, тож її можна відвідати на вихідних. До слова, тривалий час храм належав до Української православної церкви Московського патріархату, але у листопаді 2025 року парафія офіційно перейшла до Православної Церкви України.

Де розташована Спасо-Преображенська церква: карта

Які ще храми варто відвідати в Україні?

Раніше ми розповідали про 5 найкрасивіших храмів України, від величі яких перехоплює подих. У списку опинилися Архикатедральний собор Святого Юра у Львові, Почаївська Лавра на Тернопільщині, Церква Святого Миколая Чудотворця у Києві та інші. Кожен з цих храмів має свою унікальну архітектуру й історію, яка точно вартує уваги.