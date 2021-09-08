Почти без ограничений: Швеция отменит ряд коронавирусных запретов с 29 сентября
Источник:The Local
Правительство Швеции перешел в 4 этапа снятия ограничений. В конце сентября можно будет посещать массовые мероприятия и не соблюдать на них социальной дистанции.
Такое решение приняли из-за того, что доля привитых граждан составляет 70%. А количество новых случаев COVID-19 за день не превышает 2 тысячи.
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Отмена ограничений: детали
Жизнь в Швеции для вакцинированных граждан фактически вернется в докарантинную реальность.
Объявление, которое мы делаем сегодня, означает, что вакцинированные люди в принципе могут жить нормально после 29 сентября. Для непривитых – они продолжают рисковать заразиться серьезными заболеваниями, и это будет вызывать беспокойство, когда повседневная жизнь вернется к более нормальной ситуации,
– предупредил глава Агентства общественного здоровья Йохан Карлсон.
С 29 сентября отменят:
- ограничения по количеству людей, разрешенных как на публичных, так и на частных мероприятиях;
- ограничения, применявшихся в рестораны и бары: определенное количество групп посетителей и расстояния между столиками;
- национальную рекомендацию о работе из дома по возможности. Правда, Агентство общественного здоровья посоветовал работодателям внедрять постепенное возвращение к физическим рабочих мест.
Интересно, что культурная, спортивная и ресторанная отрасли оказывали большое давление на открытие или альтернативу введения пропуска на вакцину для мероприятий. В настоящее время Швеция использует цифровой сертификат ЕС только для путешествий, но не применяет его для посетителей кафе, ресторанов и баров.
Условия пересечения границы
Согласно информации на правительственном сайте Швеции, пока туристам не с ЕС въезд запрещен. Даже с сертификатами вакцинации попасть украинцам не получится. Это ограничение предварительно будет действовать до 31 октября, но может быть продлено.