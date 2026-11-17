В Черновцах обычный подъезд превратился в место для творчества. Его стены теперь украшают десятки гипсовых цветов, а возле дома расцвели клумбы. Все это своими руками создала местная жительница, которая решила не ждать, пока кто-то наведет порядок.

Об этом сообщило издание "Молодой буковинец". Преобразованием занялась местная жительница Лариса Соловьева. В течение двух лет она собственноручно благоустраивала территорию возле дома на улице Главной, 206, и украшала подъезд. В своих начинаниях женщина пользуется поддержкой дочерей Эльвиры и Вероники.

С чего началось преображение дома?

Сначала Лариса взялась за территорию под окнами. Женщина рассказывает, что там постоянно оставляли мусор, а сам участок был запущенным. Поэтому она начала с уборки, а впоследствии обустроила небольшую клумбу в форме сердца. Позже появились и другие цветники.



Как выглядел подъезд до преобразований / фото "Молодой буковинец"

Со временем жительница Черновцов решила обновить и подъезд. Стены были грязными и давно нуждались в ремонте. Сначала женщина побелила их и окрасила в серый цвет, однако результат показался ей слишком однообразным. Тогда она решила добавить декоративные элементы.

Как женщина изготовила почти сотню гипсовых цветов?

Идея создавать декор возникла случайно. После ремонта в квартире у Ларисы остался гипс, из которого она решила сделать первый декоративный цветок. Изделие получилось, поэтому женщина начала изготавливать следующие.

Я не профессионал, просто взяла и попробовала. Получилось – стала добавлять еще цветки и еще. Каждый делала так, как подсказывала фантазия. Поэтому они все разные,

– рассказала жительница Черновцов.

Постепенно на стенах подъезда появилось около сотни гипсовых цветов и других декоративных элементов. Ими украсили пространство от первого до третьего этажа. Не осталась без внимания и территория возле дома.



Как теперь выглядит подъезд / фото "Молодой буковинец"

Под окнами Лариса посадила розы, гортензии, пионы, туи и другие растения. Недавно к ним добавилось еще около 30 кустов роз. Также женщина установила декоративные фонарики, которые вечером подсвечивают клумбы.



Как теперь выглядит сад / фото "Молодой буковинец"

Почему не все соседи поддержали изменения?

Инициатива Ларисы вызвала разную реакцию жильцов. Одни благодарили ее за чистоту и обновленное пространство, другие относились к украшениям скептически. Бывали даже случаи, когда декоративные элементы срывали.

По словам женщины, на зеркалах в подъезде оставляли надписи с требованиями убрать цветы, а сами изменения называли "цирком". Больше всего споров возникало с некоторыми жильцами соседних подъездов, которые не понимали, почему-то что-то менять.

Мне говорили: мы здесь 40 лет так прожили, почему ты что-то делаешь? Я отвечала: вы так прожили, а я так не хочу. У меня здесь дети растут. Хочется, чтобы они жили в более красивой обстановке,

– пояснила Лариса.

По профессии женщина работает в банковской сфере, а творчество для нее – увлечение. Раньше она посещала курсы визажа, где также занималась изобразительным искусством. Эти знания и собственная фантазия помогают ей создавать декоративные элементы.



Еще черновчанка увлекается вышивкой / фото "Молодой буковинец"

Еще одно увлечение жительницы Черновцов – вышивка. В свободное время она украшает рубашки и платья бисером и нитками, создавая собственноручно вышитые вещи. Лариса надеется, что ее пример вдохновит других жителей заботиться о территории возле своих домов. По ее мнению, не стоит ждать, пока кто-то другой наведет порядок, ведь даже небольшие изменения можно сделать своими руками.