О том, почему иллюминаторы в самолетах имеют округлую форму, рассказал автор rostigus в своем инстаграме.

Что случилось с первыми реактивными лайнерами?

В 1952 году Великобритания запустила "Комету" – первый в мире коммерческий реактивный лайнер. Он значительно опережал конкурентов: мог летать примерно в два раза быстрее и на гораздо большей высоте. Сначала эти самолеты считались настоящей революцией в авиации.

Однако уже через два года с ними начали происходить катастрофы. Лайнеры разрушались прямо во время полета. Инженеры начали исследовать обломки самолетов, которые удалось извлечь со дна океана. В ходе проведенных испытаний они в конце концов установили причину катастроф.

Почему квадратные иллюминаторы в самолете опасны / инстаграм rostigus

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Почему квадратные иллюминаторы стали проблемой?

На "Комете" устанавливали большие квадратные иллюминаторы. На первый взгляд, такая конструкция не должна была казаться опасной. Однако именно острые углы иллюминаторов стали критической проблемой. Как объясняет автор, в физике твердого тела острые углы являются местами концентрации напряжений.

Во время полета эта особенность становилась особенно опасной. На высоте около 10 километров атмосферное давление снаружи самолета значительно снижается. В то же время внутри салона поддерживается искусственное давление. Из-за этой разницы фюзеляж самолета подвергается значительной нагрузке.

В случае квадратных иллюминаторов оно приходилось на четыре прямых угла. Металл постепенно уставал, а в конструкции возникали очень мелкие трещины. В конечном итоге это могло привести к разрушению фюзеляжа и взрывной декомпрессии.

Решение оказалось довольно простым – нужно избавиться от острых углов. В круглом или овальном иллюминаторе напряжение распределяется более плавно по всей изогнутой поверхности. Таким образом, конструкция не имеет отдельных углов, которые могли бы стать слабым местом. Именно поэтому современные пассажирские самолеты имеют иллюминаторы без острых углов.