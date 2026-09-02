Про те, чому ілюмінатори в літаках мають округлу форму, розповів автор rostigus у своєму інстаграмі.

Що сталося з першими реактивними лайнерами?

У 1952 році Велика Британія запустила "Комету" – перший у світі комерційний реактивний лайнер. Він суттєво випереджав конкурентів: міг літати приблизно вдвічі швидше та на значно більшій висоті. Спочатку ці літаки вважалися справжньою революцією в авіації.

Однак уже через два роки з ними почали відбуватися катастрофи. Лайнери руйнувалися просто під час польоту. Інженери почали досліджувати уламки літаків, які вдалося дістати з дна океану. Під час проведених випробувань вони зрештою встановили причину катастроф.

Чому квадратні вікна у літаку є небезпечними / інстаграм rostigus

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Чому квадратні вікна стали проблемою?

На "Кометі" встановлювали великі квадратні вікна. На перший погляд, така конструкція не мала здаватися небезпечною. Проте саме гострі кути ілюмінаторів стали критичною проблемою. Як пояснює автор, у фізиці твердого тіла гострі кути є місцями, де концентрується напруга.

Під час польоту ця особливість ставала особливо небезпечною. На висоті близько 10 кілометрів атмосферний тиск зовні літака значно знижується. Водночас усередині салону підтримується штучний тиск. Через цю різницю фюзеляж літака зазнає значного навантаження.

У випадку квадратних ілюмінаторів воно припадало на чотири прямі кути. Метал поступово втомлювався, а в конструкції виникали дуже маленькі тріщини. Зрештою це могло призвести до руйнування фюзеляжу та вибухової декомпресії.

Вихід виявився досить простим – це позбутися гострих кутів. У круглому або овальному ілюмінаторі напруга розподіляється плавніше по всій вигнутій поверхні. Таким чином, конструкція не має окремих кутів, які могли б стати слабкою точкою. Саме тому сучасні пасажирські літаки мають ілюмінатори без гострих кутів.