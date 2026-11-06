Опасная цифра на ключах: какая мелочь заставляет каждого 11-го туриста бежать из номера

Adv

В научной статье, опубликованной на платформе ScienceDirect, выяснили, как вера в счастливые и несчастливые числа влияет на поведение туристов при заселении в отели.

Почему в отелях пропускают 13-й этаж?

Причина довольно проста – это суеверия. В западной культуре число 13 традиционно считается несчастливым. Страх перед ним даже имеет отдельное название — трискайдекафобия. Это убеждение настолько распространено, что влияет не только на повседневные привычки людей, но и на решения бизнеса.

Отельеры понимают: даже если для одних гостей номер на 13-м этаже ничем не отличается от любого другого, для других такое размещение может испортить настроение еще до распаковки чемоданов. Поэтому некоторые отели вообще не обозначают этот этаж цифрой 13.

Некоторые отели специально пропускают 13-й этаж / фото Canva

Вместо него могут указывать 12А или использовать другое название, например "этаж бассейна". Так гость может даже не догадаться, что фактически находится именно на тринадцатом этаже.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

О том, насколько серьезно люди относятся к этому вопросу, свидетельствуют результаты опроса USA TODAY/Gallup Poll, проведенного в 2007 году. Выяснилось, что почти каждый 11-й турист чувствует себя настолько некомфортно в номере на 13-м этаже, что сразу просит переселить его. Еще 4% остаются недовольными, но не решаются сменить номер.

Почему в некоторых странах избегают даже четвертого этажа?

Оказывается, число 13 далеко не единственное, которое может вызывать дискомфорт у путешественников. Все зависит от культурных традиций. Например, в китайской культуре несчастливым считается число 4.

Причина связана с языком: его произношение напоминает слово "смерть". Зато число 8 воспринимают как счастливое, ведь оно созвучно слову "богатство". Поэтому отели, принимающие много гостей из Азии, могут отказываться от обозначения четвертого этажа.

Насколько сильно суеверия влияют на выбор гостиничного номера?

Этот вопрос исследовали Стивен Пратт и Ксения Кирилова. Ученые провели опрос среди 400 западных туристов и 403 жителей материкового Китая. Они хотели выяснить, насколько люди обращают внимание на счастливые и несчастливые числа при заселении в отель.

Результаты показали, что китайские гости чаще испытывали дискомфорт из-за неудачного, по их мнению, номера или этажа и чаще хотели сменить место проживания. Среди западных туристов такие реакции встречались реже. Но на поведение людей влияли не только их убеждения и личные особенности.

Номер этажа может повлиять на настроение туриста и его отдых / фото Canva

Важную роль играли и обстоятельства конкретной поездки. Исследователи объясняют это тем, что во время поездок люди оказываются в незнакомой среде, где не все могут контролировать. Они не всегда знают местные обычаи, не уверены в качестве услуг и в целом могут чувствовать себя менее защищенными.

В таких условиях суеверия становятся способом вернуть себе хотя бы ощущение контроля над ситуацией. Более того, даже люди, которые не слишком верят в приметы, могут соблюдать определенные ритуалы, чтобы успокоиться или не чувствовать себя чужими среди других.