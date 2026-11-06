Небезпечне число на ключах: яка дрібниця змушує кожного 11-го туриста тікати з номера

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У науковій статті, представленій на платформі ScienceDirect, з'ясували, як віра у щасливі й нещасливі числа впливає на поведінку туристів під час заселення в готелі.

Чому готелі пропускають 13-й поверх?

Причина доволі проста – це забобони. У західній культурі число 13 традиційно вважають нещасливим. Страх перед ним навіть має окрему назву — трискайдекафобія. Це переконання настільки поширене, що впливає не лише на повсякденні звички людей, а й на рішення бізнесу.

Готельєри розуміють: навіть якщо для одних гостей номер на 13-му поверсі нічим не відрізняється від будь-якого іншого, для інших таке поселення може зіпсувати настрій ще до розпакування валіз. Тому деякі готелі взагалі не позначають цей поверх числом 13.

Деякі готелі спеціально пропускають 13-й поверх / фото Canva

Замість нього можуть вказувати 12А або використовувати іншу назву, наприклад "поверх басейну". Так гість може навіть не здогадатися, що фактично перебуває саме на тринадцятому поверсі.

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Про те, наскільки серйозно люди ставляться до цього питання, свідчать результати опитування USA TODAY/Gallup Poll, проведеного у 2007 році. З'ясувалося, що майже кожен 11-й турист настільки некомфортно почувається в номері на 13-му поверсі, що одразу просить переселити його. Ще 4% залишаються невдоволеними, але не наважуються змінювати кімнату.

Чому в деяких країнах уникають навіть четвертого поверху?

Виявляється, число 13 далеко не єдине, яке може викликати дискомфорт у мандрівників. Усе залежить від культурних традицій. Наприклад, у китайській культурі нещасливим вважають число 4.

Причина пов'язана з мовою: його вимова нагадує слово "смерть". Натомість число 8 сприймають як щасливе, адже воно співзвучне зі словом "багатство". Тому готелі, які приймають багато гостей з Азії, можуть відмовлятися від позначення четвертого поверху.

Наскільки сильно забобони впливають на вибір готельного номера?

Це питання дослідили Стівен Пратт і Ксенія Кирилова. Науковці провели опитування серед 400 західних туристів та 403 жителів материкового Китаю. Вони хотіли з'ясувати, наскільки люди звертають увагу на щасливі й нещасливі числа під час заселення в готелі.

Результати показали, що китайські гості частіше відчували дискомфорт через невдалий, на їхню думку, номер або поверх і частіше хотіли змінити місце проживання. Серед західних туристів такі реакції траплялися рідше. Але на поведінку людей впливали не лише їхні переконання та особисті характеристики.

Номер поверху може вплинути на настрій туриста та його відпочинок / фото Canva

Важливими були й обставини конкретної подорожі. Дослідники пояснюють це тим, що під час поїздок люди опиняються в незнайомому середовищі, де не все можуть контролювати. Вони не завжди знають місцеві звичаї, не впевнені в якості послуг і загалом можуть почуватися менш захищеними.

За таких умов забобони стають способом повернути собі хоча б відчуття контролю над ситуацією. Ба більше, навіть люди, які не надто вірять у прикмети, можуть дотримуватися певних ритуалів, щоб заспокоїтися або не відчувати себе чужими серед інших.