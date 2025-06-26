Хотя, согласно научным данным, в общее количество входят не только пещеры, но и все карстовые образования, среди которых еще есть колодцы и шахты. Самое длинное карстовое образование в Крыму – Красная пещера (16 километров), а самое глубокое – шахта Солдатская (517 метров), рассказывает 24 Канал.

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Что известно о Крымских пещерах

Карст – это процесс растворения горных пород поверхностными и подземными водами. Вследствие этого и образуются пещеры. Поскольку Крым – классическая карстовая область, где этот природный процесс происходит постоянно, здесь насчитывается много пещер.

Самой известной является Мраморная пещера, расположенная в Симферопольском районе. В 2008 году ее причислили к 7 чудес Украины. Географически это нижнее плато горного массива Чатыр-Даг в Крымских горах.



Мраморная пещера / Фото Google Maps

Вход в пещеру расположен на высоте 920 метров над уровнем моря. Состоит она из трех частей: Главной и Нижней галерей и "Тигрового хода". Галереи делятся на отдельные залы. Протяженность разведанных ходов – 2050 метров, а глубина – 60 метров.

В Мраморной пещере обустроены экскурсионные маршруты длиной более километра. Температура воздуха в участках, оборудованных для путешественников, постоянно держится на отметке +9 градусов.

Самая длинная, уже упомянутая, Красная пещера, в оригинале имеет крымскотатарское название Кизил-Коба. Она расположена неподалеку от села Перевальное, также Симферопольского района. Свое название пещера получила от известняковых утесов красновато-коричневого, местами розового цвета.



Красная пещера / Фото Google Maps

Это не просто пещера, а целый пещерный комплекс, который разделен подземным озером на две части. В системе Красной пещеры есть 6 этажей. В пределах нижних уровней протекает подземная река, которая периодами пересыхает. В результате этого возникают многочисленные живописные озера.

Важно! К сожалению, из-за российской оккупации Крыма посещение полуострова пока невозможно. Однако очень важно не забывать о его природных и культурных сокровищах, ведь это часть украинского наследия.