Издание BBC выяснило, почему в Японии, известной своими чистыми улицами, общественные мусорные баки остаются редкостью.

Когда в Японии начали убирать мусорные контейнеры?

Одним из ключевых событий стал март 1995 года. Тогда участники секты "Аум Синрике" распылили зарин на трех линиях токийского метро во время утреннего часа пик. В результате атаки погибли 14 человек, тысячи пострадали. После этого японские власти начали убирать или закрывать мусорные контейнеры в целях безопасности.

Теракт в марте 1995 года / фото Сухопутных сил самообороны

Последующие террористические атаки в мире, например, теракты 11 сентября в США, способствовали тому, что такая практика сохранилась. Однако сегодняшний дефицит урн объясняют не только соображениями безопасности. По словам историка Эйко Маруко Синиавер, на ситуацию повлияли также экономические и политические решения, а также изменения в повседневном поведении людей.

Почему города сокращали количество мусорных баков?

С 2000-х годов некоторые японские муниципалитеты намеренно сокращали количество уличных мусорных контейнеров, чтобы люди уносили собственный мусор домой. Например, в Киото с 2011 года количество мусорных контейнеров сократили более чем вдвое. Одной из причин стали случаи, когда в них выбрасывали бытовой мусор, а вокруг контейнеров скапливались отходы. Из-за этого росли расходы на их обслуживание и уборку.

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Однако чистота японских улиц – это не только результат личной аккуратности жителей. Как объясняет Ая Йошида из Национального института экологических исследований Японии, на протяжении десятилетий муниципалитеты проводили кампании против засорения, занимались экологическим просвещением, убирали улицы и преобразовывали городское пространство, чтобы сократить количество мусора.

Почему туристам сложнее привыкнуть к отсутствию мусорных баков?

На ситуацию влияют и местные социальные нормы. В частности, в Японии существует принцип meiwaku o kakenai – стремление не доставлять неудобств другим. Имеет значение и образ жизни. Есть во время прогулки или в поезде в Японии относительно необычно, поэтому люди часто производят меньше мусора при передвижении по городу.

Туристам сложнее привыкнуть к отсутствию мусорных урн / фото Canva

Туристы находятся в совершенно иной ситуации. Они могут целый день гулять, покупать напитки и перекусы в магазинах и оставаться с упаковками в руках. Поэтому проблема отсутствия урн для них гораздо заметнее. Гид Дзюнко Йоко рассказывает, что поначалу ее гости часто удивляются отсутствию мусорных корзин. Однако со временем многие привыкают к местной практике и начинают просто носить отходы с собой.

Однако мусорные баки в Японии не исчезли полностью: их можно найти на железнодорожных станциях, часто возле турникетов, где за контейнерами могут следить работники или камеры. А в этом месяце на станции Синдзюку в Токио начали тестировать роботов мусорщиков. Они передвигаются по территории станции и собирают оставленный пассажирами мусор.

Пока такие технологии не стали привычными, посетителям Японии остается руководствоваться правилом, к которому местные жители давно привыкли: если рядом нет урны, мусор придется забрать с собой и выбросить позже.