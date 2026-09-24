Видання BBC розібралося, чому в Японії, відомій своїми чистими вулицями, громадські смітники залишаються рідкістю.

Коли в Японії почали прибирати смітники?

Однією з ключових подій став березень 1995 року. Тоді учасники секти "Аум Сінрікьо" розпилили зарин на трьох лініях токійського метро під час ранкової години пік. Внаслідок атаки загинули 14 людей, тисячі постраждали. Після цього японська влада почала прибирати або закривати смітники як захід безпеки.

Теракт у березні 1995 року / фото 陸上自衛隊

Подальші терористичні атаки у світі, наприклад, теракти 11 вересня у США, сприяли тому, що така практика збереглася. Однак сьогоднішню нестачу урн пояснюють не лише безпекою. За словами історикині Ейко Маруко Сініавер, на ситуацію вплинули також економічні та політичні рішення, а ще зміни у повсякденній поведінці людей.

Чому міста скорочували кількість смітників?

Із 2000-х років деякі японські муніципалітети навмисно зменшували кількість вуличних смітників, щоб люди забирали власні відходи додому. Наприклад, у Кіото з 2011 року кількість смітників скоротили більш ніж удвічі. Однією з причин стали випадки, коли в них викидали побутове сміття, а навколо контейнерів накопичувалися відходи. Через це зростали витрати на їхнє обслуговування та прибирання.

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Проте чистота японських вулиць – це не лише результат особистої охайності мешканців. Як пояснює Ая Йошида з Національного інституту екологічних досліджень Японії, десятиліттями муніципалітети проводили кампанії проти засмічення, займалися екологічною освітою, прибирали вулиці та змінювали міський простір, щоб зменшувати кількість сміття.

Чому туристам складніше звикнути до відсутності смітників?

На ситуацію впливають і місцеві соціальні норми. Зокрема, в Японії існує принцип meiwaku o kakenai – прагнення не створювати незручностей іншим. Має значення і спосіб життя. Їсти під час ходьби або в поїзді в Японії відносно незвично, тому люди часто створюють менше сміття під час пересування містом.

Туристам складніше звикнути до відсутності смітників / фото Canva

Туристи перебувають у зовсім іншій ситуації. Вони можуть цілий день гуляти, купувати напої та перекуси в магазинах і залишатися з упаковками в руках. Тому проблема відсутності урн для них набагато помітніша. Гід Джунко Йоко розповідає, що спочатку її гості часто дивуються нестачі смітників. Проте згодом багато хто звикає до місцевої практики й починає просто носити відходи із собою.

Проте смітники в Японії не зникли повністю: їх можна знайти на залізничних станціях, часто біля турнікетів, де за контейнерами можуть стежити працівники або камери. А цього місяця на станції Сіндзюку в Токіо почали випробовувати роботів-смітників. Вони пересуваються територією станції та збирають залишене пасажирами сміття.

Поки такі технології не стали звичними, відвідувачам Японії залишається користуватися правилом, до якого місцеві давно звикли: якщо поруч немає урни, сміття доведеться забрати із собою і викинути пізніше.