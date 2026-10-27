Забудьте о Берлине: этот немецкий город стоит посетить хотя бы раз

Мюнхен известен прежде всего Октоберфестом, пишет Travel + Leisure. Также здесь есть старинные площади, музеи, большие парки и уютные районы. А благодаря близости к Альпам город может стать отправной точкой для путешествий по природным уголкам Баварии.

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Что особенного в Мюнхене?

В отличие от Берлина, который ассоциируется с альтернативной культурой и современными тенденциями, Мюнхен отличается сочетанием традиционной баварской атмосферы и ритма большого европейского города.

Среди главных достопримечательностей и природных локаций:

Мариенплац – центральная площадь с историческими зданиями и Новой ратушей, часы которой известны представлениями механических фигурок. Неподалеку расположены собор Фрауенкирхе и церковь Святого Петра, с башни которой открывается панорама города.

Как выглядит Мариенплац: смотрите видео

Виктуалиенмаркт – исторический продовольственный рынок в центре, где можно познакомиться с местными гастрономическими традициями.

– исторический продовольственный рынок в центре, где можно познакомиться с местными гастрономическими традициями. Английский сад – парк площадью более 360 гектаров, превосходящий по размеру Центральный парк Нью-Йорка.

– парк площадью более 360 гектаров, превосходящий по размеру Центральный парк Нью-Йорка. Река Изар – популярное место отдыха в теплое время года, когда горожане прогуливаются по берегам и купаются в разрешенных местах.

Всего за час езды от Мюнхена можно добраться до живописных озер, горных деревень и других природных достопримечательностей Баварии.

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Когда лучше всего сюда приезжать?

Мюнхен можно посещать в любое время года. Весной, особенно после апреля, благоприятная погода располагает к прогулкам. Летом здесь популярен отдых у Изара и поездки к окрестным озерам.

Осенью в городе проходит Октоберфест – фестиваль, который длится со второй половины сентября до начала октября и собирает миллионы гостей. Зимой туристов привлекают рождественские ярмарки, театральные спектакли и опера. Рядом расположены Баварские Альпы, популярные среди любителей зимнего отдыха.

Как добраться до города и передвигаться по нему?

Главный аэропорт Мюнхена расположен примерно в 32 километрах от центра. Поездка на пригородном поезде S-Bahn или автобусе занимает примерно 45 минут. Также можно прилететь в аэропорт Мемминген, откуда поездка на поезде до Мюнхена займет около 1,5 часа.

По городу удобно передвигаться на метро U-Bahn, пригородных поездах S-Bahn, трамваях и автобусах. Исторический центр можно исследовать пешком, а для более отдаленных районов выбрать велосипед.