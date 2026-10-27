Забудьте о Берлине: этот немецкий город стоит посетить хотя бы раз

Туристам стоит хотя бы раз побывать в Мюнхене / Коллаж 24 Канала
Германия привлекает путешественников исторической архитектурой, культурными достопримечательностями и природными пейзажами. Но кроме популярного Берлина, внимания заслуживает Мюнхен – столица Баварии.
Мюнхен известен прежде всего Октоберфестом, пишет Travel + Leisure. Также здесь есть старинные площади, музеи, большие парки и уютные районы. А благодаря близости к Альпам город может стать отправной точкой для путешествий по природным уголкам Баварии.
Что особенного в Мюнхене?
В отличие от Берлина, который ассоциируется с альтернативной культурой и современными тенденциями, Мюнхен отличается сочетанием традиционной баварской атмосферы и ритма большого европейского города.
Среди главных достопримечательностей и природных локаций:
- Мариенплац – центральная площадь с историческими зданиями и Новой ратушей, часы которой известны представлениями механических фигурок. Неподалеку расположены собор Фрауенкирхе и церковь Святого Петра, с башни которой открывается панорама города.
Как выглядит Мариенплац: смотрите видео
- Виктуалиенмаркт – исторический продовольственный рынок в центре, где можно познакомиться с местными гастрономическими традициями.
- Английский сад – парк площадью более 360 гектаров, превосходящий по размеру Центральный парк Нью-Йорка.
- Река Изар – популярное место отдыха в теплое время года, когда горожане прогуливаются по берегам и купаются в разрешенных местах.
Всего за час езды от Мюнхена можно добраться до живописных озер, горных деревень и других природных достопримечательностей Баварии.
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Когда лучше всего сюда приезжать?
Мюнхен можно посещать в любое время года. Весной, особенно после апреля, благоприятная погода располагает к прогулкам. Летом здесь популярен отдых у Изара и поездки к окрестным озерам.
Осенью в городе проходит Октоберфест – фестиваль, который длится со второй половины сентября до начала октября и собирает миллионы гостей. Зимой туристов привлекают рождественские ярмарки, театральные спектакли и опера. Рядом расположены Баварские Альпы, популярные среди любителей зимнего отдыха.
Как добраться до города и передвигаться по нему?
Главный аэропорт Мюнхена расположен примерно в 32 километрах от центра. Поездка на пригородном поезде S-Bahn или автобусе занимает примерно 45 минут. Также можно прилететь в аэропорт Мемминген, откуда поездка на поезде до Мюнхена займет около 1,5 часа.
По городу удобно передвигаться на метро U-Bahn, пригородных поездах S-Bahn, трамваях и автобусах. Исторический центр можно исследовать пешком, а для более отдаленных районов выбрать велосипед.
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