Забудьте про Берлін: це німецьке місто варто відвідати хоча б раз

Мюнхен відомий передусім Октоберфестом, пише Travel + Leisure. Також тут є старовинні площі, музеї, великі парки й затишні райони. А завдяки близькості до Альп місто може стати відправною точкою для подорожей природними куточками Баварії.

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Що особливого в Мюнхені?

На відміну від Берліна, який асоціюють з альтернативною культурою та сучасними тенденціями, Мюнхен вирізняється поєднанням традиційної баварської атмосфери й ритму великого європейського міста.

Серед головних пам’яток та природних локацій:

Марієнплац – центральна площа з історичними будівлями та Новою ратушею, годинник якої відомий виставами механічних фігурок. Неподалік розташовані собор Фрауенкірхе та церква Святого Петра, з вежі якої відкривається панорама міста.

Як виглядає Марієнплац: дивіться відео

Віктуалієнмаркт – історичний продовольчий ринок у центрі, де можна познайомитися з місцевими гастрономічними традиціями.

– історичний продовольчий ринок у центрі, де можна познайомитися з місцевими гастрономічними традиціями. Англійський сад – парк площею понад 360 гектарів, більший за Центральний парк Нью-Йорка.

– парк площею понад 360 гектарів, більший за Центральний парк Нью-Йорка. Річка Ізар – популярне місце відпочинку в теплу пору року, коли містяни прогулюються берегами і купаються на дозволених ділянках.

За годину від Мюнхена можна дістатися мальовничих озер, гірських селищ та інших природних локацій Баварії.

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Коли найкраще сюди приїжджати?

Мюнхен можна відвідувати в будь-яку пору року. Навесні, особливо після квітня, сприятлива погода підходить для прогулянок. Влітку тут популярний відпочинок біля Ізару й поїздки до навколишніх озер.

Восени місто приймає Октоберфест – фестиваль, що проходить з другої половини вересня до початку жовтня й збирає мільйони гостей. Взимку туристів приваблюють різдвяні ярмарки, театральні вистави й опера. Поруч розташовані Баварські Альпи, популярні серед любителів зимового відпочинку.

Як дістатися міста й пересуватися ним?

Основний аеропорт Мюнхена розташований приблизно за 32 кілометри від центру. Дорога приміським поїздом S-Bahn чи автобусом займає орієнтовно 45 хвилин. Також можна прилетіти до аеропорту Меммінген, звідки подорож залізницею до Мюнхена триватиме близько 1,5 години.

Містом зручно пересуватися метро U-Bahn, приміськими поїздами S-Bahn, трамваями та автобусами. Історичний центр можна досліджувати пішки, а для віддаленіших районів обрати велосипед.