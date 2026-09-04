Популярный туристический путеводитель Lonely Planet назвал 5 причин, почему стоит запланировать поездку в Казахстан. Эта страна поражает не только невероятной природой, но и футуристическими городами.

Чем туристам заняться в Казахстане?

1. Погрузитесь в казахскую культуру. Крупнейший город Казахстана Алматы окружен могучими горами, поэтому отсюда открываются прекрасные природные пейзажи. Туристам стоит посетить оживленный Зеленый рынок, где особенно хорошо ощущается колорит страны.

В то же время архитектура Астаны – это сочетание футуризма, восточных мотивов и советского наследия. Новейшие здания поражают смелыми инженерными решениями и нестандартными формами.



Зеленый рынок в Алматы / Фото MehmetO, Shutterstock

2. Полюбуйтесь живописным Чаринским каньоном. В 200 километрах от Алматы находится невероятная природная достопримечательность, возраст которой исчисляется миллионами лет. Чаринский каньон – это желто-багряные скалы, протянувшиеся на 154 километра. До самой популярной локации каньона с яркими красными скалами можно добраться на обычном автомобиле, а чтобы лучше изучить местность, придется арендовать внедорожник. Лучше всего выделить на это 2 – 3 дня.

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3. Послушайте пение дюн в Национальном парке "Алтын-Эмель". Этот парк известен на весь мир благодаря своему уникальному поющему бархану. Это песчаная дюна высотой 150 метров, которая в сухую погоду издает громкий звук, напоминающий игру на органе.



Поющий бархан в Казахстане / Фото Shutterstock

4. Посетите космодром Байконур. Это первый и крупнейший в мире космодром, который был центром советской космической программы. Туристам, интересующимся космосом, обязательно стоит посетить это место. Правда, стоимость 5-дневной экскурсии немалая – 5500 евро. Но зато посетители могут собственными глазами увидеть, как запускают ракету в небо, а также ознакомиться со всеми процессами, которые этому предшествуют.

Запуск ракеты на космодроме Байконур / Фото NASA

5. Прокатитесь верхом по Национальному парку Катон-Карагай. Туристам предлагают уникальные туры верхом на лошади по живописному Национальному парку Катон-Карагай. Запах лошади служит дополнительным камуфляжем, поэтому животные не разбегаются при приближении туристов, и можно увидеть редкие виды.

Казахстан – это прекрасное направление для тех туристов, которые уже объездили страны Европы и стремятся увидеть что-то совершенно новое.