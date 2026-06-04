Это одна из самых красивых стран Средиземноморья и вот 5 причин, почему ее стоит увидеть

Украинские туристы точно слышали о Черногории, но часто те, кто здесь до сих пор не побывал, недооценивают эту страну. Мол, ну чем может удивить клочок земли, который по размерам такой же, как Тернопольская область? Но на самом деле Черногория – одна из самых красивых средиземноморских стран.

Черногория поражает многообразием пейзажей – здесь есть море, горы, национальные парки и древние города. 24 Канал называет 5 причин, почему стоит спланировать поездку в эту страну уже этим летом.

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Почему стоит увидеть Черногорию?

Первая причина – Которский залив. Это одно из самых живописных мест во всей Европе, где от красоты природы просто перехватывает дыхание. В этой местности царит идеальный покой, который нарушает разве что пение сверчков. Обязательно стоит посетить Пераст – небольшое село с невероятными пейзажами.

Немного громче атмосфера царит в средневековом Которе, который тоже является весомой причиной, чтобы увидеть Черногорию. Этот город-крепость, который относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО, часто сравнивают с популярным хорватским Дубровником. Здесь также есть мощные стены, узкие каменные улочки и дворцы в венецианском стиле. Вечером Котор превращается в шумный туристический город, где из каждого второго бара звучит музыка.

Которский залив в Черногории / Фото Depositphotos

Вторая причина – Скадарское озеро, которое является крупнейшим на Балканском полуострове. Об этой локации в Черногории (и в Албании также, ведь озеро расположено между двумя странами) слышали не все, но она точно стоит внимания. Этот водоем окружен зелеными горами, камышом и белыми лилиями. Чтобы сполна ощутить всю красоту природы, стоит отправиться на экскурсию на лодке.

Кстати, возле озера живут уникальные виды птиц, среди которых есть одна из самых тяжелых в мире – далматинский пеликан.

Живописное Скадарское озеро / Фото Shutterstock

Третья причина – удивительный Национальный парк Дурмитор. Если вы были на море в Черногории, то этот национальный парк вас очень удивит. Здесь кажется, что попадаешь в совершенно другую страну – мощные горы, альпийские луга, коровы, которые переходят дорогу в неожиданный момент, реки и рафтинг. Горная Черногория напоминает Альпы, но с более спокойной атмосферой. Здесь обязательно надо арендовать автомобиль и ехать, куда видят глаза.

Украинка рассказала о Национальном парке Дурмитор: видео @alayaroshhh

Четвертая причина – руины Старого Бара. В 1878 году, во время освобождения города от османов, здесь взорвали пороховые склады, что привело к серьезным разрушениям, а через 100 лет Старый Бар полностью уничтожило землетрясение. Местные жители переселились ближе к побережью и основали Новый Бар.

Ныне Старый Бар – это город-призрак и музей под открытым небом. Здесь сохранились средневековые церкви, мощные стены и византийская архитектура. Рядом с руинами растут оливковые деревья, что придает этому месту особую атмосферу. Пешеходная улица, которая ведет к руинам, заполнена колоритными ресторанами, где посетители могут представить, что попали в прошлое.

Старый Бар / Фото "Украина Инкогнита"

Ну и пьятая причина посетить Черногорию – это доступные цены, которые значительно дешевле, чем в Хорватии или Италии. Например, как пишет Lonely Planet, чашка эспрессо обойдется в 1 евро, а 0,5 литра местного пива – 2,5 евро. Рыбное блюдо в ресторане стоит около 12 евро, а пицца – 9 евро. Такси из аэропорта Подгорицы на автовокзал стоит около 15 евро, а билет на автобус в Котор – 9 евро.

Правда, учитывая увеличение популярности этой страны, в некоторых туристических локациях цены все-таки не отстают от европейских. Но, если выбирать более спокойные курорты, то цена за отдых будет доступной.