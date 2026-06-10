Эта непопулярная европейская столица как будто сошла из сказки, но в ней почти нет туристов

В самом сердце Европы есть город, который часто остается без внимания путешественников, хотя способен удивить не меньше популярных туристических направлений. Любляна – столица Словении – очаровывает старинными мостами, уютными улочками и замком, возвышающимся над городом. Атмосфера здесь настолько сказочная, что кажется, будто город сошел со страниц детской книжки.

Несмотря на все очевидные преимущества, Любляна остается непопулярным туристическим направлением. Издание Travel Off Path рассказало, почему эта европейская столица точно стоит внимания.

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Почему стоит увидеть Любляну?

Любляну назвали "карманным культурным центром" из-за ее скромных размеров – площадь столицы составляет 163 километра квадратных. Здесь нет величественной римской арены или романтической французской башни, зато есть невероятно красивые виды на Альпы.

Через город протекает река Любляница, которая делит исторический центр столицы на две части. Именно поэтому в Любляне очень много мостов различных форм, самый популярный из них – Тройной мост в центре. На самом деле это три моста, первый из которых появился еще в 1842 году. Впоследствии город расширялся, людей стало больше и возникла необходимость увеличить переход через реку. Власти решили не менять старый мост и в начале 1930-х годов к нему достроили еще два. Так мост стал называться Тройной и даже попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид с высоты на Тройной мост / Фото Depositphotos

Еще одна обязательная к посещению локация – Центральный рынок. Здесь можно найти много вкусных местных продуктов – сыры, колбасу, мед и тому подобное. Лучшая смотровая площадка на город открывается с Люблянского замка, до которого можно добраться на фуникулере. А если вы хотите увидеть панораму, на которой будет и эта мощная средневековая крепость, то лучшая локация – кафе на крыше Nebotičnik.



Люблянский замок / Фото Ihor Berehivskyi

Старый город Любляны завораживает своей спокойной атмосферой – здесь есть дома эпохи Габсбургов, мощеные улочки и уютные кафе.

Еще одно преимущество столицы Словении – это высокий уровень безопасности. Здесь редко случаются мелкие кражи, а насильственные преступления – вообще почти нет. У Индексе безопасности путешественников Любляна получила аж 87 баллов.

Почему стоит посетить Словению в 2026 году?

Сказочная Любляна – это не единственная причина, почему стоит спланировать путешествие в Словению. Эта страна точно стоит внимания благодаря удивительной природе. Здесь есть одни из самых красивых озер в Европе – Блед и Бохинь, живописные Юлийские Альпы и побережье Адриатического моря.

По сути, Словения соединила в себе все – горы, морской отдых и атмосферные средневековые города. Все, что нужно, это арендовать автомобиль и исследовать удивительные уголки этой страны. Отсутствие толп туристов на популярных локациях делает Словению еще интереснее для тех путешественников, которые выбирают аутентичный опыт.