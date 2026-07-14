А находится она в одной из стран, ставших в последние годы излюбленным местом отдыха украинцев – Хорватии. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Как каньон Зрмани стал легендарной рекой Рио-Пекос?

Удивительный ландшафт в нынешнем каньоне реки Зрмани в Хорватии начал формироваться еще после окончания последнего ледникового периода. Именно тогда подъем уровня моря и неудержимый поток воды создали шедевр, который сегодня заставляет сердце биться чаще.

Изумрудная лента реки длиной 69 километров берет начало у горы Поштак в общине Грачац и несет свои кристально чистые воды прямо к Новиградскому морю. Однако самая драматичная часть этого путешествия разворачивается на участке от города Обровац до самого устья. Именно там река пробила себе путь сквозь суровые скалы, образовав каньон глубиной до 200 метров.

Эти дикие скалистые пейзажи в свое время покорили даже кинематографистов. Каньон Зрмани в 1960-х годах превратился в легендарную американскую реку Рио-Пекос для съемок культовых приключенческих фильмов об индейском вожде Виннету. На плато Пуэбло (Парижевачка главица), куда ведет грунтовая дорога из городка Ясенице, когда-то возвышалась кинематографическая индейская деревня.

Сегодня путешественники со всего мира приезжают сюда, чтобы сделать эпические фотографии на фоне глубокого ущелья, которое выглядит величественно так же, как и полвека назад. Но эта локация предлагает не только живописные пейзажи.

Вот какой впечатляющий вид открывается в каньоне Зрмани в Хорватии: смотрите видео OSMOneStepMore

Где на Зрмани найти адреналин и экстремальные сплавы?

Для тех, кто ищет настоящий драйв, каньон Зрмани предлагает испытать себя на прочность. Лучший способ почувствовать характер реки – это покорить ее на рафтах или каяках.

Маршрут активного сплава обычно начинается в селе Каштел Жегарский и длится около 4 – 5 часов. Он охватывает примерно 12 километров водного пути с порогами II и III категорий сложности.

Главной жемчужиной и одновременно испытанием для экстремалов является Великий Бук – водопад невероятной красоты высотой 11 метров. Здесь река буквально "прыгает вниз головой" с вертикального травертинового препятствия.

Конечно, преодолевать такую высоту на лодке никто не позволит – туристы обходят водопад пешком по специальной тропе, наслаждаясь грохотом стихии. Однако на других участках маршрута есть множество безопасных скал, с которых можно вволю прыгать в прохладную изумрудную воду.

К слову, всплеск адреналина и незабываемые эмоции дарит и рафтинг на горных реках Украины. Самыми популярными местами для экстремальных сплавов являются Черный Черемош, Прут и Стрый, где каждый найдет маршрут в соответствии со своим уровнем подготовки.

Украинцы побывали в каньоне Зрмани и поделились впечатлениями / Фото и видео ira_grsm

Романтический круиз и прогулка над пропастью

Если же активная гребля не входит в ваши планы, каньон можно исследовать во время комфортной прогулки на лодке, которая начинается из порта Виньерац или Масленицы. Такой круиз позволяет без лишних усилий рассмотреть величественные скалы, возвышающиеся прямо из воды, и сделать фантастические снимки.

А для любителей пеших прогулок и романтических легенд обязательной точкой на карте является путешествие к притоку Зрмани – реке Крупа. Именно там расположен уникальный каменный мост Куди (Kudin most) с 12 арками и длиной 109 метров.

По преданию, он был построен на рубеже XVIII и XIX веков влюбленным юношей, чтобы добраться до невесты на другом берегу. Сегодня это одно из самых живописных и спокойных мест региона.

В общем, каньон реки Зрманя – это идеальное место, чтобы сбежать от переполненных пляжей Адриатики и почувствовать первозданную силу природы, которая навсегда меняет представление о хорватских пейзажах. А воспоминания об изумрудной воде среди суровых скал согревают душу еще очень долго.