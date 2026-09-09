В разгар грибного сезона конкуренция за хорошие грибные места может быть не меньшей, чем за популярный пляж в августе. Особенно это заметно по выходным, когда в лес отправляются целые компании. Поэтому ранний выход имеет очевидное преимущество: чем раньше вы придете, тем меньше вероятность, что кто-то уже обошел этот участок перед вами. Но это не единственная причина, почему поход следует планировать на раннее утро. Подробнее расскажет 24 Канал.

Почему за грибами нужно идти утром?

Помимо конкуренции со стороны других грибников, есть и вполне практическая причина не откладывать поход на середину дня. Утренний свет падает под другим углом, а влажный после ночи лес выглядит совсем иначе.

Шляпки грибов могут быть покрыты каплями росы, поэтому они лучше заметны среди листьев, мха и травы. К тому же в прохладные утренние часы растительность еще не успела подсохнуть, а это помогает быстрее находить характерные влажные участки, где могут прятаться грибы.

Если накануне прошел хороший дождь, ранний поход в лес может быть особенно результативным. Влага необходима многим грибам для активного роста, поэтому после такой погоды грибники внимательно следят за лесом в течение следующих дней.

Есть еще одна причина, чтобы отправиться в лес ранним утром, – температура воздуха. Осенью утром прохладно и свежо, а для длительной прогулки это комфортнее, чем когда солнце высоко в небе и проникает в лес сквозь ветви деревьев. В то же время стоит одеться соответственно: утренняя прохлада в лесу может быть значительно ощутимее, чем в городе.

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Действительно ли к обеду все грибы уже разберут?

Не совсем. Грибы никуда не исчезают только потому, что вы пришли в лес в десять утра. Если отправиться в малолюдную местность, то хороший урожай можно найти и позже.

Но в популярных лесах на такой сценарий рассчитывать не стоит – здесь люди действительно собирают грибы еще на рассвете. Белые грибы, подберезовики и другие популярные виды просто не остаются незамеченными.

Поэтому ранний старт – это стратегия, а не волшебное правило успешной грибной охоты. Кроме того, отправляясь утром, у вас будет больше времени на неспешный поиск.