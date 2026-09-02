Сезонная смена мест сбора грибов напрямую зависит от горного микроклимата, который меняется с каждым метром высоты. Изменение температуры воздуха и уровня влажности заставляет грибные мицелии постоянно искать более благоприятные условия для роста в течение года.

Как высота и склоны влияют на температуру летнего воздуха?

Главная причина, почему летом грибы "прячутся" выше в горах, заключается в естественном понижении температуры с высотой. Воздух в горах более разреженный, а чем меньше его плотность, тем меньше тепловой энергии он способен поглощать и удерживать. Согласно климатическим данным, в июле температура воздуха снижается с каждыми 100 метрами подъема:

на южных склонах температурный перепад составляет в среднем 0,57 градуса на каждые 100 метров.

на северных склонах этот показатель составляет около 0,44 градуса на 100 метров.

В июльскую жару на равнинах грибные мицелии страдают от перегрева и пересыхания. Зато на высоте нескольких сотен метров или километра царит умеренная прохлада. К тому же в летний период в горах преобладают западные циклоны. Поэтому сочетание более низкой температуры и высокой влажности делает высокогорье идеальным убежищем для грибов летом.

Почему с наступлением осени грибы "перебираются" в низины?

Когда лето заканчивается, погода в горах быстро меняется. На смену теплым влажным дождям приходит холодный воздух с севера и востока. Первыми от этого страдают вершины гор и высокогорные леса, ведь именно туда осенние холода и первые заморозки приходят раньше всего.

Осенью при ясной погоде температура на высоте стремительно опускается ниже комфортной для грибной породы отметки. Наверху становится слишком холодно, поэтому "комфортная зона" для роста смещается вниз. В долинах, низинах и у опушек леса тепло сохраняется значительно дольше, а осенние дожди хорошо увлажняют почву, которая здесь еще долго не промерзает.

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Как ориентация склона влияет на грибные места?

На то, где именно будут расти грибы, влияет даже то, куда "смотрит" горный склон: на юг или на север. Дело в том, что температура с высотой на них падает по-разному:

на южных склонах подъем на каждые 100 метров отнимает в среднем 0,70 градуса тепла.

на северных склонах температура с высотой снижается медленнее на 0,56 градуса на каждые 100 метров.

К тому же на северных склонах нет таких резких перепадов между самыми теплыми и самыми холодными месяцами, температура там более стабильна. Благодаря этому грибы могут приспосабливаться к сезонам.