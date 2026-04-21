Построенный с "нуля" после аварии на ЧАЭС: где расположен самый молодой город в Украине

Есть города, которые строят постепенно – в течение столетий. А есть и такие, что растут как на дрожжах.

Среди как раз таких и Славутич. Со ссылкой на "РБК-Украина" рассказываем о нем подробнее.

Последний город СССР и первый новый город Независимой Украины: что показывает Славутич на Черниговщине?

Славутич решили построить в октябре 1986 года – через несколько месяцев после Чернобыля, крупнейшей ядерной катастрофы в истории человечества. И уже 26 марта 1988 года первым жителям выдали ордера на квартиры. Полноценный город вырос буквально из ничего менее чем за 500 дней.

Интересный административный нюанс: Славутич физически расположен в Черниговской области, но подчинен органам власти Киевской области. Дело в том, что этот город непосредственно связан с Чернобыльской АЭС, да и лежит всего в 50 километрах от нее.

До сих пор каждое утро из Славутича едет электричка до станции Семиходы возле Чернобыля. Это служебный транспорт сугубо для перевозки персонала, который обслуживает Чернобыльскую зону отчуждения и объекты ЧАЭС.

Население Славутича – около 25 тысяч человек, площадь застройки небольшая, где-то 7,5 километра квадратного. Однако архитектура здесь достаточно интересная и с неординарной историей, ведь аж 8 городов присоединились к ее созданию. Это украинский Киев, армянский Ереван, азербайджанское Баку, грузинское Тбилиси, российская Москва, эстонский Таллинн, латвийская Рига и литовский Вильнюс.

При этом бригады из каждого города везли собственные материалы, технологии и элементы декора. То есть в Славутиче рядом можно увидеть армянские чугунные фонари, различные стеллы с традиционными орнаментами, грузинскую керамику во дворах и так далее – архитектурные традиции целого ряда народов без пересечения какой-либо границы, как указано на bigkyiv.com.ua. Фактически, это феномен, которого больше нет нигде в мире.

Славутич также считают последним городом, построенным в СССР, и часто называют первым городом Независимой Украины. Сегодня он является живым и уютным городом с развитой инфраструктурой, молодым населением и собственным туристическим брендом. А ежегодный фестиваль Brave Factory превратил Славутич в одну из самых модных культурных точек страны.

Какие еще есть интересные города в Украине, связанные с АЭС?