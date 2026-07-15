Некоторые путешественники тратят более 500 долларов за ночь на вилле у озера в Италии, но совсем рядом, через Адриатическое море, есть удивительная альтернатива, пишет Travel Off Path.

Куда поехать вместо озера Комо?

Речь идет об Охриде – сказочном озерном городке в Северной Македонии. Эта небольшая страна на Балканском полуострове зажата между Грецией, Болгарией, Сербией и Албанией.

Из-за отсутствия выхода к морю обычные любители пляжей часто обходят ее вниманием, даже не подозревая, почему здешнее Охридское озеро – одно из самых глубоких и древних в Европе с береговой линией длиной около 88 километров – способно затмить знаменитые курорты.

Охрид часто называют "Иерусалимом на Балканах", ведь любители истории найдут здесь около 365 древних церквей – буквально по одной на каждый день года.

Живописный Охрид на берегу бирюзового озера

Почему стоит выбрать Охрид для спокойного отдыха?

Охрид – это крошечный городок с населением около 38 тысяч жителей. Северная Македония имеет общую историю, культурные особенности и очень похожий язык с соседней Болгарией, поэтому улочки Охрида сразу же вызывают ассоциации с болгарскими Пловдивом или Несебром.

Здесь вас ждут мощеные улочки, белые дома в стиле болгарского возрождения с деревянными каркасами и выступающими крытыми балконами, ремесленные лавочки и старинные романские храмы. Даже уличные фонари здесь особенные – они выполнены в виде миниатюрных копий культовых охридских домиков.

Старый город Охрида очаровывает своей архитектурой

Какие уникальные достопримечательности можно увидеть бесплатно?

Главное сокровище города – это само Охридское озеро с невероятно прозрачной бирюзовой водой, видимость в которой достигает глубины около 20 метров. Вода здесь настолько чистая, что легко превосходит многие альпийские озера Франции и Швейцарии. Правда, поскольку озеро питается подземными источниками, вода в нем довольно прохладная.

Пейзаж города украшает церковь Святого Иоанна в Канео – жемчужина XIII века, возвышающаяся на скале прямо над водой. Чуть дальше вглубь суши расположена Самуилова крепость – массивная цитадель на холме с прекрасно сохранившимися стенами и башнями, откуда открывается вид на Старый город.

В самом центре возвышается Древний театр Охрида, который, в отличие от аналогов в Италии или Греции с их платными билетами по 15 долларов, абсолютно бесплатен для посещения.

Сколько стоит отдых и питание в Охриде?

Для любителей загара и купания здесь есть множество вариантов. Прямо под знаменитой церковью скрывается крошечный галечный пляж Канео, к которому ведет каменистая тропинка. Самым популярным среди местных жителей является пляж Потпеш, расположенный всего в 10 минутах ходьбы от Старого города. Рядом, в заведении "Kaj Kanevче", подают лучшую пастрмайлию – традиционную македонскую овальную лепешку с приправленным мясом.

Если же хочется курортного шика, стоит отправиться на пляж "Метрополис" с бутик-отелями, шезлонгами и тавернами, хотя летом здесь бывает шумно из-за туристов из Скопье и соседней Албании. Кстати, албанский город Лин на противоположном берегу озера также привлекает внимание ЮНЕСКО как одно из древнейших постоянно заселенных озерных поселений Европы. Для тех, кто ищет драйва, идеальным местом станет Cuba Libre Beach Bar с диджей-сетами и коктейлями.

Цены на отдых здесь просто смешные по сравнению с остальной Европой:

аренда шезлонга с зонтиком: 11–17 долларов (на обычных пляжах – от 8 до 12 долларов, а в известных пляжных клубах вроде Gradište или Lagadin – 10–20 долларов за сет);

Коктейли: 5–8 долларов;

Пиво: 2,50–4 доллара (в местных барах бокал пива стоит около 2,50 доллара);

Кофе: 2 доллара;

Пицца: 7–9 долларов;

Основные блюда: 9–13 долларов.

В целом туристы тратят в Охриде от 40 до 140 долларов в день в зависимости от стиля отдыха. Место в хостеле обойдется в 10–25 долларов за ночь, бюджетный отель или гестхаус будет стоить 30–60 долларов, хороший отель с видом на озеро – 80–120 долларов, а премиальный бутик-отель – от 140 до 250 долларов.

Сытный обед из местного озерного пструга (форели) с бокалом белого вина и паклавой на десерт в уютной таверне обойдется всего около 14 долларов.