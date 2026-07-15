Деякі мандрівники витрачають понад 500 доларів за ніч на віллі біля озера в Італії, але зовсім поруч, через Адріатичне море, є дивовижна альтернатива, пише Travel Off Path.

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Мова йде про Охрид – казкове озерне містечко в Північній Македонії. Ця невелика країна на Балканському півострові затиснута між Грецією, Болгарією, Сербією та Албанією.

Через відсутність виходу до моря пересічні любителі пляжів часто оминають її увагою, навіть не підозрюючи, що тутешнє Охридське озеро – одне з найглибших і найдавніших у Європі з береговою лінією довжиною близько 88 кілометрів – здатне затьмарити знамениті курорти.

Охрид часто називають "Єрусалимом на Балканах", адже любителі історії знайдуть тут близько 365 стародавніх церков – буквально по одній на кожен день року.

Мальовничий Охрид на березі бірюзового озера

Чому варто обрати Охрид для спокійного відпочинку?

Охрид – це крихітне містечко з населенням близько 38 тисяч мешканців. Північна Македонія ділить спільну історію, культурні особливості та дуже схожу мову з сусідньою Болгарією, тому вулички Охрида миттєво викликають асоціації з болгарськими Пловдивом чи Несебром.

Тут на вас чекають бруковані вулички, білі будинки у стилі болгарського відродження з дерев'яними каркасами та виступаючими критими балконами, ремісничі крамнички та старовинні романські храми. Навіть вуличні ліхтарі тут особливі – вони виконані у вигляді мініатюрних копій культових охридських будиночків.

Старе місто Охрида зачаровує своєю архітектурою

Які унікальні пам'ятки можна побачити безкоштовно?

Головний скарб міста – це саме Охридське озеро з неймовірно прозорою бірюзовою водою, видимість у якій сягає глибини близько 20 метрів. Вода тут настільки чиста, що легко дасть фору багатьом альпійським озерам Франції та Швейцарії. Щоправда, оскільки озеро живиться підземними джерелами, вода в ньому досить прохолодна.

Краєвид міста прикрашає церква Святого Іоанна в Канео – перлина XIII століття, що височіє на скелі прямо над водою. Трохи далі вглиб суші розташована Самуїлова фортеця – масивна цитадель на пагорбі з чудово збереженими стінами та вежами, звідки відкривається вид на Старе місто.

У самому центрі височіє Стародавній театр Охрида, який, на відміну від аналогів в Італії чи Греції з їхніми платними квитками по 15 доларів, є абсолютно безкоштовним для відвідування.

Скільки коштує відпочинок та їжа в Охриді?

Для любителів засмаги та купання тут є безліч варіантів. Прямо під знаменитою церквою ховається крихітний гальковий пляж Канео, до якого веде кам'яниста стежка. Найпопулярнішим серед місцевих є пляж Потпеш, розташований усього в 10 хвилинах ходьби від Старого міста. Поруч у закладі "Kaj Kanevче" подають найкращу пастрмайлію – традиційний македонський овальний коржик із приправленим м'ясом.

Якщо ж хочеться курортного шику, варто вирушити на пляж Метрополіс із бутик-готелями, шезлонгами та тавернами, хоча влітку тут буває галасливо через туристів зі Скоп'є та сусідньої Албанії. До речі, албанське місто Лін на протилежному березі озера також приваблює увагу ЮНЕСКО як одне з найдавніших постійно заселених озерних поселень Європи. Для тих, хто шукає драйву, ідеальним місцем стане Cuba Libre Beach Bar з діджей-сетами та коктейлями.

Ціни на відпочинок тут просто смішні порівняно з рештою Європи:

Оренда шезлонга з парасолькою: 11 – 17 доларів (на звичайних пляжах – від 8 до 12 доларів, а у відомих пляжних клубах на кшталт Gradište чи Lagadin – 10 – 20 доларів за сет);

Коктейлі: 5 – 8 доларів;

Пиво: 2.50 – 4 долари (у місцевих барах бокал пива коштує близько 2.50 доларів);

Кава: 2 долари;

Піца: 7 – 9 доларів;

Основні страви: 9 – 13 доларів.

Загалом туристи витрачають в Охриді від 40 до 140 доларів на день залежно від стилю відпочинку. Ліжко в хостелі обійдеться у 10 – 25 доларів за ніч, бюджетний готель чи гестхаус коштуватиме 30 – 60 доларів, хороший готель з видом на озеро – 80 – 120 доларів, а преміальний бутик-готель – від 140 до 250 доларів.

Ситний обід із місцевого озерного пструга (форелі) з келихом білого вина та паклавою на десерт у затишній таверні коштуватиме всього близько 14 доларів.