Разница между отдыхом на море в августе и сентябре может быть весьма заметной. Осенью у туристов появляется действительно хорошая возможность сэкономить. Почему так – рассказывает 24 Канал.

Почему в сентябре путешествия дешевле, чем в августе?

1. В сентябре резко падает туристический спрос

Август – один из самых загруженных месяцев для летних путешествий: в Европе продолжаются школьные каникулы, а многие люди планируют основной отпуск именно на этот период.

В сентябре ситуация меняется. Дети возвращаются в школу, взрослые – на работу, а массовый летний туризм постепенно идет на спад. Для туриста это означает одну простую вещь: когда желающих купить номер или билет становится меньше, у продавцов появляется больше стимулов снижать цену.

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2. Отели начинают снижать тарифы

Именно в сфере проживания разница между августом и сентябрем может быть особенно заметной. В высокий сезон отели могут устанавливать максимальные тарифы, поскольку спрос позволяет заполнять номера даже по высокой цене.

После завершения пикового сезона ситуация меняется. По данным Lonely Planet, в сентябре на пляжных направлениях стоимость аренды жилья снижается на 29% по сравнению с августом. Впрочем, это не означает, что каждый отель автоматически станет дешевле 1 сентября. Цены зависят от конкретного курорта, дат, погоды и спроса.

3. Авиабилеты тоже могут стоить дешевле

С перелетами ситуация сложнее: здесь нет универсального правила, согласно которому билет в сентябре обязательно будет дешевле. Авиакомпании формируют цены динамично, учитывая спрос, загруженность рейса, конкуренцию и конкретные даты. Поэтому иногда билет на начало сентября может стоить столько же или даже дороже, чем на отдельные дни августа.

Поэтому важно сравнивать не просто "август или сентябрь", а конкретные даты. Перелет в середине недели в начале или во второй половине сентября может оказаться значительно выгоднее, чем на популярные августовские даты.

4. Снижение цен на месте

В курортных городах после окончания высокого сезона снижаются цены на аренду автомобиля, экскурсии и некоторые туристические услуги. Кроме того, бронирование стола в ресторане или покупка билетов в популярную туристическую достопримечательность становятся проще. Таким образом, турист может существенно сэкономить уже в самом месте назначения во время отдыха.

Какой важный нюанс стоит учесть?

Однако важно отметить, что сентябрь – не гарантия низких цен. В популярных европейских городах в сентябре могут проходить большие фестивали и другие мероприятия, которые вновь повышают спрос на жилье. Даже в самом сентябре цены могут сильно различаться в зависимости от конкретной недели. Кроме того, в некоторых направлениях погода становится лучше, чем в августе, а потому и туристов становится больше.

Лучшая стратегия – не просто ждать 1 сентября, а отслеживать цены на конкретное направление, сравнивать несколько дат и учитывать местные события. Тогда сентябрь действительно может подарить тот самый летний отдых, но без августовского ажиотажа и по более приятной цене.