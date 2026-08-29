Среди множества популярных направлений два уже начинают активно набирать популярность, поэтому уже в следующем году могут выйти в лидеры, пишет Interia Kobieta.

Куда стоит поехать в сентябре?

Туристы любят средиземноморские направления, однако в этом году они несколько изменили свои предпочтения при выборе стран. Например, путешественники из Польши этим летом чаще выбирали Болгарию и Албанию. Эти два направления отметило туристическое агентство eSky.pl.

В первую тройку самых популярных направлений вошли Италия, Испания и Греция, но настоящий прорыв в бронировании произошел на Балканах. И это неудивительно, поскольку многие туристические агентства прогнозировали значительный интерес этим летом к Албании. Также путешественников стала больше интересовать Болгария.

Почему Болгария вновь становится популярной?

По сравнению с прошлым годом количество бронирований в Болгарию увеличилось в шесть раз. Туристы снова хотят вернуться в места, куда их когда-то возили в детстве, поэтому "Золотые пески" и "Солнечный берег" неожиданно набирают популярность.

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На самом деле Болгария переживает туристический бум не просто так. Страна богата широкими песчаными пляжами, вкусной едой и современными отелями. В сентябре температура здесь держится в пределах 25–27 °C, а вода по-прежнему остается теплой.



Многие туристы снова едут отдыхать в Болгарию / Фото Pexels

Почему впечатляет Албания?

В этом году Албания покорила многих туристов, поэтому количество бронирований выросло аж в 7 раз. В течение многих лет эта страна оставалась в тени, а сейчас вновь стала весьма популярной.

Туристы полюбили Албанию за кристально чистое море, развитую инфраструктуру и гораздо более доступную альтернативу Хорватии без большого скопления туристов.

В сентябре температура в Албании может подниматься до 29 °C, а море останется теплым. Путешественникам советуют обратить внимание не только на пляжи, но и на исторический город Берат, Национальный парк реки Вьоса, каньон Осум и потрясающую горную деревушку Тет.