Серед багатьох популярних локацій два напрямки вже починають активно набирати популярність, тому вже наступного року можуть зайняти лідерство, пише Interia Kobieta.

Куди варто поїхати у вересні?

Туристи люблять середземноморські напрямки, проте цього року вони дещо змінили свій вектор у виборі країн. До прикладу, мандрівники з Польщі цього літа частіше обирали Болгарію та Албанію. Ці два напрямки відзначило турагентство eSky.pl.

До першої трійки найпопулярніших напрямків увійшли Італія, Іспанія та Греція, але справжній прорив у бронюванні стався на Балканах. І це не дивно, оскільки чимало туристичних агенцій прогнозували значний інтерес цього літа до Албанії. Також мандрівників почала більше цікавити Болгарія.

Чому Болгарія знову стає популярною?

Порівняно з минулим роком бронювання до Болгарії збільшилося ушестеро. Туристи знову хочуть повернутися в місця, куди їх колись возили в дитинстві, тому Золоті піски та Сонячний берег несподівано набирають популярності.

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Насправді Болгарія переживає туристичний резонанс не просто так. Країна багата широкими піщаними пляжами, смачною їжею та сучасними готелями. У вересні температура тут тримається в межах 25 – 27°C, а вода все ще залишається теплою.



Чимало туристів знову їдуть відпочивати в Болгарію / Фото Pexels

Чим вражає Албанія?

Албанія цього року захопила багатьох туристів, тож кількість бронювань зросла аж у 7 разів. Роками ця країна залишалася в тіні, а зараз знову стала неабияк популярною.

Туристи полюбили Албанію за кришталево чисте море, розгалужену інфраструктуру та набагато доступнішу альтернативу Хорватії без великої кількості туристів.

У вересні температура в Албанії може підніматися до 29°C, а море залишатиметься теплим. Мандрівникам радять звертати увагу не лише на пляжі, але й на історичне місто Берат, Національний парк річки Вйоса, каньйон Осум та приголомшливе гірське село Тет.