Как пояснила бортпроводница Татьяна Иванихина в своем тиктоке, есть несколько причин, по которым нужно открывать шторки.

Почему нужно открывать шторки иллюминаторов?

Первая причина – это обзор. Если произойдет пожар, повреждение крыла или двигателя – экипаж сможет мгновенно увидеть это через иллюминаторы. Кроме того, пассажиры тоже могут быстро заметить опасность и сообщить об этом бортпроводникам.

Время – это самое ценное, что есть в самолете,

– добавила стюардесса Татьяна Иванихина.

Вторая причина – оценка обстановки после остановки самолета. Речь идет о том, что если произойдет какая-либо аварийная ситуация, перед тем как открыть выход, бортпроводник должен обязательно посмотреть наружу.

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"Если там огонь, обломки или разлитое топливо – открывать эти двери нельзя. Эвакуация будет происходить через другой выход", – отметила бортпроводница.

Третья причина – самая основная, по словам стюардессы. Татьяна рассказала, что если шторки открыты – глаза привыкают к свету за бортом. Если на улице светлый день или ночь, вы не потеряете драгоценные секунды в критических ситуациях, пока зрение адаптируется.

Кроме того, стюардесса рассказала, что открытые шторки иллюминаторов помогают спасателям. Если самолет остановился после аварии – они могут быстрее оценить, что происходит внутри салона: есть ли дым, пламя, началась ли эвакуация и где именно в первую очередь нужна помощь.

Причины, почему нужно открывать шторки: смотрите видео

Какие места в самолете самые удобные?

Бортпроводники отмечают, что самым удобным и комфортным вариантом часто становится место в первой трети салона, перед крылом. Там обычно тише, а еще после посадки можно быстрее выйти из самолета, что особенно удобно при сжатых пересадках.

Среди преимуществ такого расположения – менее ощутимая турбулентность. Для тех, кто нервничает во время полета, это может стать решающим аргументом в пользу передних рядов.